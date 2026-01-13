Бесплатная помощь домашним питомцам

В агромаркете «Пехет» проходит очередная тематическая неделя. В этот раз в центре внимания — ветеринария.

Специалисты в белых халатах разбавляют национальный колорит площадки. «Мы хотели показать открытость производства нашей продукции», — делится Александр Шашкин, организатор мероприятия и руководитель Государственной ветеринарной службы Чувашии.

Здесь представлено самое различное оборудование: от овоскопа для яиц, который встречается в обычном магазине у дома, до сложных приборов для проверки мяса на наличие личинок трихинелл, вызывающих смертельную болезнь.

Кстати, исследуют не только продукцию, представленную в агромаркете, — посетители могут принести покупки из других магазинов или деревенское коровье молоко. А если вдруг буренка окажется не здорова, то специалисты тут же проконсультируют.

Несколько белоснежных столов среди прилавков с фермерскими товарами заставлены ученическими макетами. Не пугайтесь, когда их увидите. Настоящий череп барана, пластиковые органы и даже презентация стерилизации кошки — все это нужно, чтобы ответить на популярные вопросы посетителей.

«Многие хозяева переживают за своих питомцев и хотят увидеть, как проходит операция. Здесь мы можем наглядно это показать. Ну и некоторые планируют стать ветеринарами, и мы рассказываем о профессии», — говорит ветврач Евгения Петрова. Спрос на услугу есть: обращаются за советами по содержанию, кормлению, вакцинации, а также стерилизации и кастрации.

«Я узнал об этой акции случайно, а у меня как раз знакомые подобрали котенка. На прием денег нет, поэтому возможность бесплатно задать интересующие вопросы оказалась очень кстати», — поделился один из посетителей агромаркета. Даже корреспондент «СЧ» не удержалась и спросила о том, как правильно составить диету для слишком упитанного хвостатого. В ответ получила полноценную консультацию и рекомендации специалиста вплоть до контактов магазинов, где можно купить необходимые корма.

Как получилось собрать столько профессионалов своего дела в одном месте? Выяснили. Помимо ветеринаров из чебоксарских клиник, на площадке работают специалисты из округов, которые по очереди заменяют друг друга. В этот раз дежурили моргаушские ветеринары, а до них были красночетайцы.

Ну и, конечно, нельзя оставить без внимания дружелюбную атмосферу агромаркета: для юных посетителей подготовили детский стол с раскрасками и фотозону, а для взрослых — сладкие угощения.

Анастасия Рыбакова