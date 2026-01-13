Отличились в зоне СВО и при задержаниях преступников

Управление Росгвардии по Чувашии подвело итоги работы спецподразделений за 2025 год.

Бойцы ОМОН «Сувар» и СОБР «Искра» в прошлом году выполнили более 1700 специальных мероприятий в зоне специальной военной операции. За проявленные мужество, отвагу и самоотверженность 39 сотрудников получили ведомственные награды, еще девять представлены к государственным наградам.

За минувший год на территории республики представители подразделений специального назначения во взаимодействии с правоохранительными органами задержали около 130 подозреваемых в преступлениях и свыше ста человек за административные правонарушения. Из незаконного оборота изъято 13 единиц огнестрельного оружия, свыше 600 боеприпасов, 6 кг взрывчатых веществ и более 300 кг наркотиков. Инженерно-техническое отделение ОМОН «Сувар» свыше ста раз привлекалось к решению задач по обнаружению, идентификации и обезвреживанию взрывоопасных или подозрительных предметов.

