Переработка отходов — в тренде

А косулю исключили из Красной книги

Чувашия шестой год подряд входит в ТОП-10 Национального экологического рейтинга субъектов Российской Федерации как один из самых благополучных регионов.

Об этом было заявлено на встрече Главы республики Олега Николаева с министром природных ресурсов и экологии Эмиром Бедертдиновым. Также были подведены итоги реализации Комплексной программы социально-экономического развития Чувашской Республики в сфере экологии и рационального природопользования за 2025 год, обсуждены новые задачи.

К числу актуальных направлений национального проекта «Экологическое благополучие» относится формирование экономики замкнутого цикла. Правительство Чувашии делает приоритетной работу по технологичному обращению с отходами. В 2025 году в Канашском муниципальном округе запущен современный мусоросортировочный комплекс. До конца 2026 года планируется ввести в эксплуатацию еще два аналогичных — в Батыревском и Моргаушском округах. Это позволит ежегодно сортировать до 90 тыс. тонн отходов, создать более ста новых рабочих мест и выйти на стопроцентную сортировку ТКО к 2029 году, на год раньше федерального графика.

Строительство компостных площадок в Новочебоксарске и Моргаушах к 2030 году сократит захоронение отходов на полигонах до 50%. По всем видам образующихся отходов ставится задача перерабатывать не менее 25%.

«Переход к экономике замкнутого цикла — это ключевой шаг к экологическому благополучию региона. Он требует комплексного подхода и активного участия всех заинтересованных сторон, включая бизнес, государственные структуры и гражданское общество. Главное, чтобы был единый координатор, который возьмет на себя в регионе полную организацию и реализацию проекта, будет определять контрольные точки и сроки, моделировать их реализацию и при необходимости оперативно вносить корректировки», — подчеркнул Глава региона.

К 2036 году планируется вдвое уменьшить выбросы загрязняющих веществ и объем неочищенных сточных вод. Олег Николаев также поручил Министерству природных ресурсов и экологии совместно с Министерством экономического развития в кратчайшие сроки разработать программу поддержки бизнеса, занимающегося переработкой вторичного сырья.

ЭМИР БЕДЕРТДИНОВ,

министр природных ресурсов и экологии Чувашии: «Наша задача — не только реализовать задачи нацпроекта, но и задать вектор будущего развития через технологии, инфраструктуру, ответственность работников отрасли и каждого жителя Чувашской Республики».

Благодаря дополнительным мерам поддержки, которые в том числе были направлены на оснащение лесопожарных станций, полное обновление техники и оборудования, повышение зарплат сотрудников, объем незаконных вырубок в регионе сократился в 6,5 раза. Количество нарушений правил пожарной безопасности в лесах уменьшилось в два раза, что повлекло отсутствие крупных лесных пожаров в Чувашии.

При этом в прошлом году леса восстанавливали в два раза активнее: план перевыполнен на 182,6%. Площадь восстановленных лесов составила 1230 гектаров.

Особое внимание Правительства Чувашии сосредоточено на развитии лесопромышленного комплекса. Ключевые мероприятия вошли в Стратегию развития лесного комплекса республики на период до 2035 года, где определены приоритетные направления развития лесной сферы. В частности, в Алатырском округе планируется запуск производства по глубокой переработке древесины полного цикла — от обрезных пиломатериалов и мебельного щита до домов из клееного бруса.

Для усиления контроля за состоянием окружающей среды в республике создается система мониторинга атмосферного воздуха и воды. Растет и биоразнообразие животного мира. Отмечено, что популяции лося и косули значительно увеличились, это позволило исключить косулю из Красной книги Чувашии.

На особо охраняемых природных территориях активно развивается экологический туризм. У жителей и гостей республики популярны экомаршруты в Вурнарском, Канашском и Мариинско-Посадском лесничествах. В планах — организация экотуризма в Этноприродном парке имени А.П. Айдака в Моргаушском округе. К 2030 году планируется создать еще 11 экомаршрутов.

В Чувашии особое внимание уделяется экологическому просвещению. В 2025 году к более чем двум тысячам экологических акций подключились свыше 250 тыс. участников.

Реестр родников Чувашии пополнился на 355 источников, общее число достигло 875. Информация о них уже интегрируется в картографический сервис 2ГИС.

В Чувашии активно строятся мусоросортировочные комплексы, проводятся лесовосстановительные работы, а экологические акции объединяют все больше жителей. Фото Максима Васильева и cap.ru.