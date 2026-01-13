СЕРГЕЙ АРТАМОНОВ,

Председатель Кабинета министров Чувашской Республики:

«Как усилить взаимодействие для развития республики — обсуждали это командой Правительства Чувашии и регионального отделения «Единой России». Задачи у нас одинаковые. В реализуемые 25 партийных проектов «ЕР» вшиты национальные проекты и Комплексный план развития региона. Поэтому надо работать в связке, помогать друг другу инициировать решения и контролировать исполнение тех наказов, которые дали жители. Договорились, что партийцы активнее включатся в Единые информационные дни. Эти встречи с населением будут проходить в новом формате: вместо постоянных кураторов в округа теперь будут выезжать разные министры и их заместители. Так каждый житель сможет задать вопрос напрямую тому, кто отвечает за конкретную сферу».