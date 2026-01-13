«Будьте сильными для Чувашии и России»

Депутата Государственной Думы РФ от Чувашии Алену Аршинову и Чебоксарский электромеханический колледж связывают давние дружеские отношения. В этот раз сразу после новогодних праздников Алена Игоревна провела здесь урок мужества «Воспитывая героев завтрашнего дня» вместе с участником СВО, старшим инструктором филиала Центра «Воин» Григорием Васильевым.

Директор колледжа Николай Каргин в начале встречи отметил, что в стенах учебного заведения готовят не только профессионалов высокого уровня, но и воспитывают нравственно зрелых граждан. В колледже особое внимание уделяется развитию патриотических ценностей и активному участию студентов в социально значимых проектах, способствующих формированию гражданского сознания и стремлению помогать другим людям. Поэтому неудивительно, что этот урок мужества собрал большое количество студентов и, несомненно, оставил яркий след в сердцах молодых людей.

Алена Аршинова как первый заместитель председателя Комитета Госдумы по просвещению начала свое выступление с вопросов образования. Она верно подметила, что патриотизм начинается со школьной скамьи, когда у молодых людей формируется представление о мире и о своем месте в нем. И ее задача, как депутата, чтобы это мировоззрение строилось на твердой почве любви к Родине.

Парламентарий также детально осветила важнейшую тему принятия законов, обеспечивающих социальную поддержку участникам специальной военной операции. Рассказывая о мерах государственной помощи военнослужащим, она подчеркнула значимую роль каждого гражданина в поддержании порядка и спокойствия внутри страны, а также призвала проявлять инициативу и неравнодушие к делам общего блага.

Алена Аршинова акцентировала внимание студентов на сложности политической обстановки и важности патриотического мышления молодежи. «Вы можете жить и закрывать глаза на все, что творится сегодня вокруг вас. А можете защищать себя, свои будущие семьи, тех, кто вам близок и дорог. Бездействие делает нас слабее. Будьте сильными для Чувашии и России, будьте мужественными», — подчеркнула Алена Игоревна.

В свою очередь старший инструктор-методист филиала Центра «Воин», участник спецоперации Григорий Васильев поделился опытом службы, а также рассказал студентам об интересных мероприятиях, которые центр провел в прошлом году. Например, об участии курсантов во всероссийских военно-тактических соревнованиях «Путь воина».

На базе Чебоксарского электромеханического колледжа уже четвертый год работает военно-патриотический клуб «Созвездие». В рамках урока мужества ребята выступили перед гостями с показательными номерами. Они продемонстрировали базовые навыки: сборку-разборку автомата, умение надевать противогаз. В завершение встречи Алена Аршинова отметила принципиальную важность подобного общения. «Сегодня, когда идет специальная военная операция, на таких уроках мужества ребята из первых уст узнают, что происходит не только в зоне СВО, но и на международной арене», — сказала Алена Игоревна.