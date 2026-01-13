ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашской Республики:

«Принял решение о повышении региональной единовременной выплаты контрактникам до 2,1 млн рублей. С учетом федеральных выплат общая сумма составит 2,5 млн рублей. Эти условия касаются контрактов, заключенных в период с 1 января по 31 марта 2026 года. В республике в полном объеме реализуются все меры поддержки бойцов СВО и их семей: медицинское обеспечение, психологическая помощь, программы по трудоустройству после службы и другие инициативы. Мы делаем все возможное, чтобы помочь ребятам максимально быстро адаптироваться к мирной жизни. Когда решается судьба Родины, именно военнослужащие становятся защитой для наших семей и опорой страны. Наша задача — обеспечить воинам достойную поддержку и надежный тыл. Гордимся каждым бойцом и продолжаем делать все, чтобы наши защитники чувствовали заботу государства».