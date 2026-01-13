Завершается очередной противоаварийный этап работ на месте строительства очистных сооружений

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Станислав Трофимов. На сегодняшний день подрядчиком уже выполнено 57% от запланированного объема. Все работы на объекте в микрорайоне «Новый город» должны быть завершены до 31 января 2026 года.

«Эти технологические мероприятия — обязательное условие для обеспечения безопасности и перехода к следующим стадиям масштабного проекта по строительству очистных сооружений», — заявил градоначальник.

Трофимов также сообщил, что 25 декабря 2025 года был заключен муниципальный контракт с ООО «СУ-29».