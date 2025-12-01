Стала известна дата проведения выставки «Картофель» в 2026 году

Межрегиональная выставка, посвященная картофелю, так полюбившаяся жителям города Чебоксары, приказом Минсельхоза России включена в план мероприятий аграрного ведомства. Стала известна и дата ее проведения в 2026 году — она состоится с 4 по 5 марта в МТВ-Центре.

Выставка зарекомендовала себя как эффективная деловая площадка для развития коммуникаций в сфере картофелеводства. В 2025 году в ней приняли участие ведущие компании отрасли из 17 регионов России, а посетителями стали гости из 25 регионов, Республики Беларусь и Казахстана.

На предстоящей выставке, помимо широкой экспозиции, запланировано проведение научно-практической конференции и круглых столов, посвященных самым актуальным вопросам отрасли. Как сообщает Минсельхоз Чувашии, спикеры уже подтвердили свое участие в деловой программе.