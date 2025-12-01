Шесть учреждений культуры получат гранты Главы Чувашии на реализацию творческих проектов

Общая сумма поддержки составит в 2026 году 18 млн рублей.

По итогам отбора по 5 млн рублей выделят Чувашскому государственному академическому ансамблю песни и танца с театрализованной концертной программой «Песнь о Земле, что рождала Мужество…» и Русскому драматическому театру со спектаклем «Маскарад» по произведению Михаила Лермонтова.

По 3 млн рублей — Чувашскому государственному театру кукол для реализации проекта «Интерактивный петрушечный театр «Легенды народов России» и Чувашской государственной филармонии на создание образовательного концерта-спектакля «Звучащая древность Чувашии».

По 1 млн рублей вручат Чувашскому государственному экспериментальному театру драмы на постановку спектакля «Что такое хорошо и что такое плохо?» по Владимиру Маяковскому и Чувашскому государственному театру юного зрителя имени Михаила Сеспеля на постановку спектакля «Юнпа пĕвеннĕ хĕвел» (Солнце в багряном плену) по пьесе Александра Степанова (Портта).