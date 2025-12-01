В столице Чувашии прошла традиционная новогодняя «Елка Главы»

В празднике, организованном Минобразования республики, приняли участие более тысячи одаренных школьников со всех округов. Это не только ребята, проявившие себя в учебе, спорте и творчестве, но и дети из семей участников специальной военной операции. Также на мероприятии присутствовали юные гости из подшефного Бердянского округа.

Для участников праздника организаторы подготовили развлекательную программу с играми у новогодней елки и праздничными фотозонами. Каждый участник получил именной сладкий подарок от Главы Чувашии Олега Николаева.

Ольга Иванова