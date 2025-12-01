Определены лидеры по госзакупкам

Госслужба Чувашии по конкурентной политике и тарифам оценила работу заказчиков. Специалисты отмечают, что основной объем поставок приходится на сферу здравоохранения.

Спектр товаров и услуг достаточно широк: приобретение медицинских изделий, оборудования, автомобилей скорой медицинской помощи, продуктов питания, инвентаря. Среди заказчиков выделяется ГУП «Фармация»: в 2025 году учреждение объявило 1935 закупок. На втором месте — Республиканский противотуберкулезный диспансер (550). Чуть меньше закупок — 519 — у Республиканской клинической больницы № 1.

Среди муниципальных образований больше всего объявлено закупок у Канашского округа — 330, Ядринского округа — 325, Урмарского округа — 236.