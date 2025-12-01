Глава Чувашии принял участие в акции «Елка желаний»

Для ребенка Новый год — это особенное время, когда происходят чудеса. Когда взрослые помогают воплотить детские мечты, окружающий мир становится добрее и светлее. Фото Максима Васильева

Исполнение детских мечтаний

Олег Николаев поддержал традиционную благотворительную акцию «Елка желаний», выбрав с праздничного дерева три шарика с заветными желаниями детей из региона. Внутри каждого сверкающего шара находилась открытка с детской мечтой.

Акция «Елка желаний», которая проходит по всей России с 2018 года, объединяет тысячи людей, готовых творить добро. Ее цель — подарить новогоднее чудо детям от 3 до 17 лет, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. За семь лет усилиями волонтеров и благотворителей по всей стране исполнилось более 320 тысяч детских желаний, в Чувашии — более 800. В этом году от юных жителей республики уже поступили 642 заявки. Чаще всего дети мечтают о путешествиях, роботах, наборах для творчества и велосипедах.

Что же загадали те, чьи открытки выбрал Олег Николаев? 13-летнему Федору интересно все, связанное с космосом, и он искренне желает получить собственный телескоп, чтобы разглядывать звезды и планеты. Девочке Арине захотелось попробовать себя в танцах, и она попросила балансборд, чтобы развивать чувство равновесия и гибкость. А 15-летний Никита увлечен школьными олимпиадами, занимается волонтерством и тяжелой атлетикой и теперь ждет приятного сюрприза.

Олег Николаев подчеркнул особую значимость помощи детям, попавшим в непростые жизненные обстоятельства, исполненная детская мечта приносит огромную радость и заряжает всех невероятной энергией. «Эти мгновения напоминают нам о важности добрых дел и вдохновляют на дальнейшую работу с добротой в сердце», — заключил Глава республики.

Наталья Николаева, возглавляющая Союз женщин Чувашии, добавила, что исполнять чужие мечты — настоящее удовольствие. Благодаря ее участию в акции пятилетняя Ульяна из Чебоксар, сельские ребята Даниил и Дарья и юная Кира из Новочебоксарска получат по собаке-роботу.

Как подчеркивают организаторы акции, принять участие в проекте может абсолютно любой желающий: госслужащие, депутаты, правоохранители, преподаватели вузов и колледжей, предприниматели и даже обычные граждане. Вместе они превращают обычную зимнюю пору в настоящую сказочную историю, давая надежду тем, кто особенно в ней нуждается.

«Гордимся тем, что видим вас, можем взять за руки»

