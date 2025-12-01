Как провести предстоящие праздники и каникулы без неприятных последствий

Будут работать в усиленном режиме

Приближаются длинные новогодние выходные. С 31 декабря по 11 января жители Чувашии успеют отдохнуть и провести время в кругу семьи, в гостях. Но у сотрудников силовых структур и специальных служб каникул не бывает — они круглосуточно будут держать руку на пульсе событий, чтобы предотвратить возможные трагедии. В зале заседаний Минцифры Чувашии представители Управления Росгвардии, МВД, и Главного управления МЧС России по Чувашской Республике провели брифинг для журналистов по теме «Безопасный Новый год».

Опыт показывает: в праздники люди нередко теряют бдительность и не соблюдают даже элементарные правила безопасности. Например, включенные и оставленные без присмотра газовые плиты, чайники, утюги могут привести к необратимым последствиям. Отметим, что за сохранностью объектов и имущества жителей республики в длинные каникулы будут следить, в том числе сотрудники Управления Росгвардии по Чувашии.

Выступая на брифинге, врио начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Чувашии полковник полиции Андрей Ратников подчеркнул, что с каждым годом требования к уровню обеспечения безопасности растут, а в территориальных подразделениях вневедомственной охраны используются современные системы передачи извещений, которые позволяют обеспечить защиту любых объектов.

Кроме того, экипажи Росгвардии будут контролировать обстановку в новогоднюю ночь, а также в праздник Рождества Христова. «Наши сотрудники охраняют не только улицы города — группы задержания стабильно находятся на маршрутах в удаленных населенных пунктах и готовы прийти на помощь людям при первом обращении, — заявил Андрей Ратников. — В праздники патрули будут приближены к местам проведения массовых мероприятий».

Во время службы сотрудники организации нередко рискуют своими жизнями, сражаясь с преступниками. Напомним, что в прошлые новогодние праздники случилась резонансная история — человек, переодетый в Деда Мороза, убил владельца одного из магазинов в Канаше. По ходу оперативного расследования была установлена личность подозреваемого, которого по месту жительства задержал спецназ Росгвардии.

Конечно, новогодние выходные не могут обойтись без массовых гуляний. В обеспечении правопорядка важную роль играет Министерство внутренних дел. Начальник отдела Управления охраны общественного порядка МВД по Чувашской Республике полковник полиции Андрей Думилин сказал, что сотрудники полиции будут нести службу в усиленном режиме с учетом опыта прошлых лет, а также современных реалий. «Министерство утвердило состав рабочей группы по координации деятельности органов внутренних дел по обеспечению правопорядка, осуществлению взаимодействия с органами исполнительной власти в праздники», — добавил Андрей Думилин.

Отметим, что перед началом крупных событий сотрудники Центра кинологической службы МВД совместно с представителями Росгвардии будут обследовать места проведения мероприятий и массовых гуляний для обнаружения взрывных устройств и иных предметов.

Кроме того, Андрей Думилин обратил внимание, что изображения со всех камер комплекса «Безопасный город» будут выведены в рабочую группу оперативного штаба МВД, а также дежурные части территориальных органов внутренних дел для анализа обстановки в режиме реального времени. В Чебоксарах продолжит работу передвижной узел связи с аэромобильной группой по противодействию беспилотным воздушным судам «Аргумент» и специальные комплексы «Волна». Особое внимание будет уделено соблюдению безопасности на дорогах республики, в том числе выявлению водителей в состоянии опьянения. «Праздничное настроение не освобождает людей от ответственности, ко всем злостным нарушителям будут предприняты меры по пресечению противоправных действий», — предупредил полковник полиции.

Кстати, о необычных схемах мошенничества, связанных с бесконтактным хищением денежных средств в преддверии Нового года напомнил начальник отдела информации и общественных связей МВД по Чувашской Республике полковник внутренней службы Олег Ашнин.

«В полицию Чувашии уже поступило несколько сообщений о мошенничествах под предлогом продажи новогодних елок или морепродуктов к праздничному столу, — подчеркнул Олег Ашнин. — Не стоит переводить деньги незнакомцам — желаемый товар к вам может так и не поступить. Сегодня известные маркетплейсы и сайты бесплатных объявлений позволяют совершать покупки, общаясь внутри системы, и осуществлять переводы, используя торговую платформу. В этом случае деньги не поступят продавцу, пока покупатель не подтвердит получение товара. Мошенники же стараются перевести общение в мессенджеры и просят перечислить средства на частный счет».

Также Ашнин призвал к осторожности жителей республики при заказе туристических путевок через сомнительные сайты, поступлении звонков от незнакомцев с сообщением о выигрыше или предложением выгодно заработать на инвестициях, а также быть внимательными, если к вам поступают какие-либо ссылки.

СПРАВКА «СЧ» В новогодние каникулы 2025 года в республике произошло 27 пожаров, в которых пострадали четыре человека.

В сводках ЧП во время новогодних праздников часто фигурируют ситуации с огнем. Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Новочебоксарску Главного Управления МЧС России по Чувашии Светлана Анисимова отметила, что в Чувашии зарегистрировано 1264 пожара, где погибло 51 человек (более 50% погибших находились в состоянии алкогольного опьянения. — Прим. ред.), а травмы различной степени получили более 80.

Также специалист констатировал, что по сравнению с другими периодами во время новогодних праздников количество происшествий с огнем увеличивается.

Напомним, первый пожар в 2025 году произошел в Вурнарах. Эта ситуация стала ярким примером межведомственного взаимодействия. Тогда сотрудники полиции во время патрулирования заметили дым в одном из частных домов. Дмитрий Якушин и Евгений Игнатьев бросились стучать в окна дома, чтобы разбудить крепко спящих жильцов. На территории участка загорелась баня из-за неправильной эксплуатации дымохода. В результате полицейские спасли мужа, жену, их дочь, а также родителей супруга. На вызов приехали пожарные, которые оперативно ликвидировали возгорание. Кроме того, в прошлом году в новогодние каникулы случилось несколько пожаров в многоквартирных домах, а также горели автомобили.

Еще одна проблемная тема — пиротехника. Во время своего выступления Светлана Анисимова заострила внимание, что петарды, фейерверки и другие атрибуты новогодних празднеств запрещено продавать детям, не достигшим 16 лет. Для правонарушителей предусмотрены различные штрафы. Кстати, в прошлые годы перед праздниками на территории республики появлялись точки, где реализовывалась несертифицированная продукция. Отметим, что использование такой пиротехники может привести к травмам и ожогам, пожарам, ущербу имущества, угрозе окружающим людям и другим последствиям.

В целом, подытоживая сказанное на брифинге, можно сказать: соблюдение простых правил безопасности существенно снизит риски происшествий и сделает праздники более позитивными и комфортными для всех.

В ТЕМУ

Новый год встретим без салютов

В Чебоксарах запретят запуск фейерверков. Ограничение будет действовать с 25 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Особый противопожарный режим вводится в столице республики по решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Как подчеркнул в своем телеграм-канале глава Чебоксар Станислав Трофимов, решение принято в интересах безопасности жителей, особенно детей, а также для ограждения от ущерба жилых домов и городской инфраструктуры.

Василий Григорьев

Фото пресс-службы Росгвардии по Чувашии