Определяются подрядчики для второго этапа капитального ремонта Лапсарского проезда

Региональным центром закупок объявлен открытый конкурс в электронной форме на проведение работ по капитальному ремонту Лапсарского проезда в Чебоксарах (второй этап) протяженностью более 5 км.

Заказчиком выступает Управление автомобильных дорог Чувашской Республики. На данные цели предусмотрено более 1 млрд рублей из средств федерального бюджета (с софинансированием). По условиям контракта работы будут выполняться с технологическим перерывом с 01.05.2026-го по 31.10.2026 года, с 01.05.2027-го по 31.10.2027 года.

Напомним, 23 декабря прошлого года заключили контракт на проведение первого этапа капремонта Лапсарского проезда с ООО «Воддорстрой». Стоимость контракта составила 661 млн рублей (экономия — 13,5%). Работы по первому этапу должны быть завершены не позднее 31.07.2026 года. Вопрос капремонта Лапсарского проезда находится на личном контроле Главы Чувашии Олега Николаева.

Также объявлен аукцион в электронной форме на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «Волга» — село Малое Карачкино — деревня Липовка — Пиреньял (всего почти 3,5 км) в Ядринском муниципальном округе. Из республиканского и местного бюджетов выделено около 32,2 млн рублей. Подрядчик станет известен в начале августа.

В Новочебоксарске благоустроят верхнее транспортное кольцо по улице Советской. До конца августа подрядчику предстоит устроить насыпные клумбы, посеять газоны, посадить деревья и кустарники, многолетние растения, установить опоры наружного освещения с люминесцентными светильниками, световые буквы на металлическом каркасе. На благоустройство выделено почти 10 млн рублей. «Исполнителя по контракту определят путем проведения процедуры запроса котировок — наиболее короткого способа проведения конкурентной закупки. Победителем будет признано лицо, имеющее опыт выполнения аналогичных работ и предложившее наименьшую цену контракта», — отмечает руководитель Госслужбы Чувашии по тарифам Сергей Егоров.