СЕРГЕЙ АРТАМОНОВ,

Председатель Кабинета министров Чувашской Республики:

«Взяли небольшой тайм-аут и решили отправить на доработку до следующего заседания Кабмина комплексный план транспортного обслуживания в Чувашии на 2025-29 годы. Скажу, что «транспортный документ» детальный, затрагивает пригородные направления и нацелен на комфортное и доступное передвижение жителей. Реализация начнется уже в текущем году с установления регулируемых тарифов для маршрутов № 128, 153, 330. Также будут другие корректировки — и новые маршруты, и улучшенные. Разработке предшествовала глубокая экспертная аналитика, значит, сомнений в логистике быть не должно. Восемь вопросов одобрили — они касаются парковок для такси, программы по ремонту тротуаров в Чебоксарах, Новочебоксарске и Канаше, льгот для инвесторов, субсидий для аграриев и других тем. Кстати, пригласил на заседание Кабмина моего наставляемого по региональной программе для участников и ветеранов СВО в Чувашской Республике «Время СВОих» — Димитрия Осипова. Тоже — новый этап обучения и стажировки».