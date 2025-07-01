Ребята научатся создавать мультики и звонить в колокола

Четыре анимационных фильма о великих полководцах России — защитниках Отечества намерены снять в республике авторы инклюзивного проекта «Победные перезвоны России». Причем сценаристами, режиссерами, художниками и звукооператорами станут дети, в том числе ребятишки с ограниченными возможностями здоровья.

Идея организовать инклюзивную анимационную площадку принадлежит Чувашской республиканской специальной библиотеке имени Л.Н. Толстого. Свою задумку учреждение представило на конкурсе на соискание грантов Президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства и одержало победу. Инициатива получила солидную финансовую поддержку в размере одного миллиона рублей на реализацию всех мероприятий.

Как сообщили в спецбиблиотеке, проект «Победные перезвоны России» объединит более полусотни «особенных» детей, также к нему присоединятся обычные мальчишки и девчонки от 7 до 18 лет, которые имеют тягу к творчеству. Уже в сентябре этого года на базе четырех действующих мультстудий при библиотеках Чебоксар, Новочебоксарска, Канаша и села Порецкое начнутся занятия. Под руководством опытных наставников юные участники проекта освоят азы анимации, познакомятся с важными историческими фактами, повлиявшими на становление российской государственности.

Кроме того, ребята узнают о традициях колокольного звона и научатся исполнять некоторые мелодии самостоятельно. А заниматься с ними будет уже знакомый нашим читателям единственный незрячий звонарь России, представитель международного центра колокольного искусства Илья Михайлов. Об этом мастере «СЧ» рассказывала в номере от 10 июля 2025 года (материал «В роли ремесленников и звонарей»). Колокольный звон, исполненный и записанный детьми, используют в качестве музыкального сопровождения к четырем мультфильмам о российских полководцах, которые станут своего рода выпускной работой участников проекта.

Получившиеся анимационные картины организаторы разместят на видеохостингах и страницах партнеров. Кроме того, мультфильмы покажут на итоговом республиканском инклюзивном творческом фестивале, который пройдет в конце ноября.

По словам заведующей сектором инновационной и проектной деятельности библиотеки имени Л.Н. Толстого Наталии Романовой, «Победные перезвоны России» — не просто творческий проект, но и возможность для детей с ОВЗ прикоснуться к истории своей страны, открыть в себе новые способности, поработать в команде, почувствовать себя частью общего дела.

Кстати

Сотрудники специальной библиотеки имени Л.Н. Толстого нередко организуют для особенных ребятишек квесты и творческие занятия.

Например, недавно в Реабилитационном центре для детей в рамках проекта «Яркое лето Чувашии» и инклюзивной лаборатории «Твори с нами!» они провели серию увлекательных мастер-классов «Ромашковое настроение».