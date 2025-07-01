Олег Николаев дал старт движению на обновленном участке в Цивильском округе

Открыли дорогу с опережением графика

В Чувашской Республике продолжается активное обновление дорожной сети. Особое внимание уделяется не только федеральным и региональным трассам, но и местным дорогам, которые играют ключевую роль в жизни сельских территорий. Яркий пример — капитальный ремонт автодороги «г. Цивильск — д. Новая Деревня — д. Антраки», завершенный на год раньше срока.

Этот участок протяженностью 2,1 км долгое время оставался проблемным: разбитое покрытие осложняло движение, увеличивало время в пути для школьников, студентов, экстренных служб. Жители неоднократно обращали внимание властей на необходимость ремонта, и в 2025 году проект был включен в программу развития транспортной инфраструктуры округа.

Уже в начале июня подрядчик — компания «Воддорстрой» — приступил к работам, пообещав завершить основные этапы до конца строительного сезона. Глава Цивильского округа Алексей Иванов лично контролировал ход работ, подчеркивая, что дорога должна стать не просто отремонтированной, а качественной и безопасной.

Цифра 1555 инициативных проектов реализуется в этом году в республике — почти в каждом из 1720 населенных пунктов

Изначально завершение ремонта планировалось на август 2026 года, однако подрядчик выполнил все работы досрочно, за счет собственных средств. Уже 16 июля Глава Чувашии Олег Николаев торжественно открыл движение по обновленному участку.

В ходе ремонта было полностью заменено дорожное полотно — срезано старое покрытие и уложено новое щебеночное основание и асфальтобетон. Строители удлинили водопропускные трубы, восстановили съезды, установили новые дорожные знаки и нанесли разметку. Общая стоимость работ составила 90,9 млн рублей, выделенных из Дорожного фонда Чувашии и местного бюджета Цивильского округа.

Отремонтированный участок связывает райцентр Цивильск с деревнями Новая Деревня, Байгеево, Антраки, Тюнзыры, а также улучшает доступ к детскому лагерю «Звездный». Местные жители уже оценили изменения: теперь путь до школ, больниц и других важных объектов стал быстрее и комфортнее.

Олег Николаев отметил, что такие проекты — результат совместной работы власти и жителей. «Это подтверждает, что мы идем в правильном направлении. Специально для поддержки инициатив людей по решению общих задач благоустройства в городах и селах мы создали удобный инструмент: «Ниме — Народный бюджет». Мы сами, своими руками, можем, а самое главное, должны добиваться положительных перемен», — подчеркнул Глава региона.

Жители деревень Байгеево и Антраки выразили благодарность за оперативное решение вопроса: «Это не просто улучшение, а огромный вклад в развитие наших территорий. Ваше внимание к нуждам людей вызывает глубокое уважение».

История с дорогой Цивильск — Антраки — лишь один пример системной работы в Чувашии. Власти региона делают ставку на комплексное развитие транспортной инфраструктуры, включая местные дороги, от которых зависит повседневная жизнь тысяч людей. А главное — слышат чаяния жителей и стараются решать их проблемы.

Василий Григорьев