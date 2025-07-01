Олег Николаев: Задача — создавать комфортные условия для бизнеса

Разрабатываются коробочные решения для инвесторов с заранее просчитанными параметрами

На расширенном заседании коллегии Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики в пятницу обсудили итоги работы ведомства за 2024 год и последние пять лет, а также дальнейшее развитие экономического потенциала региона.

Отмечено, что по многим ключевым направлениям, курируемым республиканским Минэкономразвития, регион достиг положительных результатов. Например, объем инвестиций в основной капитал в 2024 году составил 96,2 млрд рублей, что в 1,7 раза выше значения 2020 года.

В республике сформирована полноценная и результативная модель господдержки малого и среднего предпринимательства, включающая в себя уникальные региональные меры. Так, в рамках прямой поддержки 124 субъекта малого и среднего бизнеса получили субсидии на приобретение оборудования. Всего же за пять лет на поддержку предпринимателей республики направлено 5,6 млрд рублей.

Единым окном оказания поддержки малому и среднему бизнесу стал центр «Мой бизнес». Его управляющая компания — Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса Чувашской Республики — имеет высокий ранг финансовой устойчивости и эффективности, а также входит в пятерку лидеров среди государственных микрофинансовых организаций по объему выданных льготных займов, что свидетельствует о системной работе компании в рамках национальных проектов.

Есть успехи и в сфере развития потребительского рынка и торговли. Обеспеченность населения стационарными торговыми объектами в 1,9 раза выше норматива. К тому же удалось увеличить долю представленности товаров местных товаропроизводителей до 66,6%. Для продвижения чувашских брендов создана региональная цифровая витрина местных производителей «Чувашия БлагоДарит». По уровню защищенности потребителей республика занимает 7-е место среди регионов страны.

По итогам прошлого года количество резидентов особой экономической зоны «Новочебоксарск» увеличилось до пяти. Это ООО «Звениговский», ООО «Авиатор», ПАО «Химпром», ООО «УК «Индустриальный парк «Сеспель» и ООО «ИнтерЭнерго». Чувашия первой в России разработала инвестиционные профили всех муниципальных образований, что позволило определить точки роста и положить это в основу формирования Комплексной программы развития республики до 2030 года.

По поручению Главы Чувашии Олега Николаева Минэкономразвития прорабатывает варианты коробочных решений для инвесторов с заранее просчитанными параметрами. «Также оптимизируем клиентский путь инвестора с применением бережливых технологий в проекте «Сквозной инвестпоток» — делаем все, чтобы максимально упростить и ускорить запуск производств на территории республики, сделать регион еще более инвестиционно привлекательным», — проинформировал вице-премьер Дмитрий Краснов.

Цифры 111 инвестиционных проектов находятся на сопровождении Агентства инвестиционного развития Чувашии. Их общая стоимость приближается к 90 млрд рублей, будет создано порядка 8 тысяч новых рабочих мест.

Минэкономразвития Чувашии является ответственным исполнителем трех государственных программ Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики», «Развитие земельных и имущественных отношений» и «Развитие туризма и индустрии гостеприимства» и отвечает за широкий спектр вопросов: от инвестиций и технологического суверенитета до поддержки социально ориентированных НКО и развития туризма.

Как сообщила врио министра экономического развития Чувашии Лариса Рафикова, в Чувашии увеличивается туристический поток. «Число путешественников, прибывших в республику речным транспортом, выросло в 4 раза к уровню 2020 года, а количество судозаходов — в 3,4 раза. Туристов, размещенных в гостиницах, отелях и санаториях, стало в 2,4 раза больше», — отметила Лариса Рафикова.

Господдержка туристической индустрии за 2020—2024 годы составила 2 млрд рублей. Был создан туристический кластер «Чувашия — сердце Волги», появились новые глэмпинги, пляжи и бассейны, объекты туринфраструктуры. Созданы и развиваются национальный турмаршрут «Великий Волжский путь» и автотурмаршрут «Неизведанная Чувашия: вся республика из окна автомобиля».

Как подчеркнул Дмитрий Краснов, сейчас стоит задача по созданию нового национального турмаршрута. Уже составлен реестр туристических объектов, рекомендованных к включению. У каждой из десяти территорий, которые войдут в турмаршрут, определена туристская специализация и основные точки притяжения. Кроме того, Чувашия вошла в федеральную экосистему Discover Russia, что также будет способствовать развитию въездного туризма.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашской Республики: «Почему удалось достичь таких результатов? Это принципы организации работы. Прежде всего, многие решения и предложения министерства были запущены благодаря инициативам бизнеса, социально ориентированных некоммерческих организаций, предприятий потребительского сектора и многих других.

Наша задача — это постоянная работа по оптимизации процессов, создание максимально удобных комфортных условий для ведения бизнеса, чтобы каждая идея была не только зафиксирована, но и подхвачена, и поддержана соответствующими инструментами на разных этапах. Подъем в рейтингах регионов Российской Федерации дался нелегко, каждый пункт требовал колоссальных усилий. Теперь стоит задача не просто удержать позиции, но и динамично двигаться вперед, осваивая новые возможности, предоставляемые федеральным правительством для достижения технологического лидерства и суверенитета».

Василий Григорьев