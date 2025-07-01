В одной команде

Олег Николаев провел рабочую встречу с членом Совета Федерации Федерального Собрания России Николаем Федоровым. «Обсудили его подробный отчет о проделанной работе и перспективы развития региона — благодарю за желание лично обсудить ключевые вопросы», — рассказал Глава Чувашии о подробностях встречи. Особое внимание нынешний и бывший руководители республики уделили Комплексной программе развития Чувашии до 2030 года. Как не раз отмечал Олег Николаев, это живой инструмент, который постоянно совершенствуется, а новый цикл работы по ее реализации требует от управленческой команды максимальной слаженности и нацеленности на результат. «Принял решение: в случае поддержки моей кандидатуры жителями Чувашии на предстоящих выборах Главы региона на должность сенатора от исполнительной власти республики будет предложена кандидатура Николая Васильевича Федорова. Он подтвердил свою готовность работать в команде», — сообщил Олег Николаев, поблагодарив сенатора за идеи и конструктивный разговор.

Василий Григорьев