Перспективные проекты и новые инвестиции

Сегодня в Екатеринбурге завершает свою работу 15-я Международная промышленная выставка «Иннопром-2025». Команда Правительства Чувашии во главе с премьер-министром Сергеем Артамоновым приняла в мероприятии активное участие. Главная тема выставки — «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Экспозиция региона была представлена на двух площадках «Екатеринбург-ЭКСПО».

Выставка давно закрепила за собой статус ключевого события для российской и мировой промышленности. В течение четырех дней лидеры отрасли демонстрировали передовые технологии, обсуждали актуальные вопросы современного индустриального развития и укрепления международного партнерства.

В этом году в выставке приняли участие свыше одной тысячи компаний. Помимо этого, свои экспозиции представили Королевство Саудовская Аравия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан. Интерес зарубежных гостей также подтверждается официальными делегациями из Китая, СНГ, Ближнего Востока, стран Юго-Восточной Азии и Африки. Свои промышленные и инвестиционные проекты на коллективных экспозициях продемонстрировали 33 субъекта Российской Федерации. 88 регионов направили официальные и бизнес-делегации для участия в мероприятии. Среди них и представители Чувашии.

Уже в первый день выставки генеральный директор ООО «ЧЗСА» Александр Дмитриев и генеральный директор ООО «Конструкторское Бюро «Электромаш» Дмитрий Власов подписали Соглашение об участии в промышленной деятельности машиностроительного кластера республики. Партнерство будет направлено на реализацию совместных продуктов и взаимодействие в области импортозамещения.

На «Иннопроме» также объявили, что первое в России производство окиси пропилена по технологии HPPO построят в Чувашии в ПАО «Химпром». Об этом заявил председатель Совета директоров «Группы Оргсинтез» Сергей Мерзляков. Инвестиции в предпроектную стадию составят порядка 100 млн рублей, ее завершение запланировано на ноябрь этого года. Необходимые акционерные решения приняты, и на данный момент «Группа Оргсинтез» получила от лицензиара технологические данные и требования к ресурсам и площадке. Изучение и адаптацию проекта к инфраструктуре ПАО «Химпром» и российскому законодательству «Группа Оргсинтез» ведет с отечественной проектной компанией.

Помимо этого, на площадке выставки соглашение о научно-техническом партнерстве подписали АО «ЧЭАЗ» и ООО «Ниеншанц-Автоматика». Согласно документу предприятия объединят усилия в проводимых ими работах в областях информатизации, интернета, технической защиты. Главная цель сотрудничества — создание программно-аппаратного комплекса, позволяющего сократить использование зарубежных деталей, замещение их отечественными комплектующими, а также увеличение доли корпоративных персональных компьютеров с базовым российским программным обеспечением.

На «Иннопроме-2025» предприятия региона представили и собственные новинки. Так, АО «НПО «Каскад» показало на главной промышленной выставке России такие разработки, как интерфейсные разъемы для высокоскоростной передачи данных, контакты втычные наборные для обеспечения IP20, ножи контактные с дугогасящей камерой, прямоугольные высокотемпературные соединители в корпусах из нержавеющей стали и клеммы для применения при температуре до +280 градусов.

А Чебоксарский электроаппаратный завод рассказал посетителям про микропроцессорные блоки релейной защиты и автоматики серии БЭМП РУ, электромагнитные контакторы, а также автоматические выключатели, в том числе из новой серии АВАН.

Стенд региона пользовался популярностью среди посетителей выставки, потенциальные партнеры и инвесторы интересовались промышленной продукцией и имеющимися наработками предприятий. Фото cap.ru

ДОСЛОВНО

СЕРГЕЙ АРТАМОНОВ,

премьер-министр Чувашии:

«Масштабы выставки впечатляют. Столько всего качественного, полезного, современного производится промышленниками России. И Чувашии тоже есть что продемонстрировать на мероприятии — как для импортозамещения на отечественном рынке, так и расширения представленности за рубежом. Продукцию наших предприятий закупают уже более 50 стран, за прошедшие пять лет экспорт увеличился на 45%. И такие мероприятия, как «Иннопром», позволяют еще больше расширить географию поставок».