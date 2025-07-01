Строятся поликлиника и детский сад

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В рамках проекта «На контроле Главы Чувашии», инициированного руководителем региона Олегом Николаевым, состоялся рабочий выезд в Моргаушский муниципальный округ.

Председатель Общественного совета при Главе Чувашской Республики Наталия Партасова, министр строительства, архитектуры и ЖКХ Владимир Максимов, врио министра здравоохранения Олеся Игнатьева, представители Общественных палат Чувашской Республики и Моргаушского округа ознакомились со строительством поликлиники и детского сада. Оба объекта возводит ООО «ГлавИнвестСтрой».

Медицинское учреждение в селе Моргауши предусмотрено национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь». Из федерального бюджета выделен 191 млн рублей. Сегодня ведется устройство фундамента. Отставание от графика — две-три недели. Подрядчику до конца июля необходимо наверстать упущенное. Другая задача — увеличить число строителей (сегодня на площадке трудится 25 человек). На объекте планируется установить видеонаблюдение, которое позволит отслеживать ход работ в режиме реального времени. Новая поликлиника, рассчитанная на 150 посещений в смену, должна распахнуть свои двери накануне 2026 года.

Открытие детского сада на 160 мест, возводимого в деревне Москакасы, ожидается уже этим летом. Стоимость объекта превышает 219 млн рублей. Завершаются отделочные работы второго этажа, благоустройство территории, специалисты также заняты котельной. ООО «ГлавИнвестСтрой» рекомендовано увеличить число рабочих и на этом объекте. Здесь также будет проводиться ежедневный контроль. «Набранные темпы по строительству и ремонту учреждений социальной сферы в республике хорошие. Нельзя их сбавить и остановить», — подчеркнула Наталия Партасова.

Наталия Партасова призвала подрядную организацию соблюдать график работ. Фото cap.ru

Опубликовано: 9 июля 2025 г.


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