В непростое время дорого внимание

Автор: Елена КазаринаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Женщины, мужья которых на передовой, держатся бодро. Не хотят показывать своих переживаний. Времена не выбирают — так надо. Каждая из них ждет своего героя, защищающего сейчас Родину. В День семьи, любви и верности Глава Чувашии Олег Николаев встретился с женами участников специальной военной операции.

Атмосфера в Школе будущих родителей Городской клинической больницы № 1 была полна тепла и радушия. Жизнь продолжается — рождаются дети. Руководитель региона отметил, что жены участников СВО являются надежным тылом для своих мужей, и выразил уверенность в скорой Победе. «По лицам молодых матерей я увидел важность этой встречи. Любому человеку очень приятно внимание. Оно греет душу, наполняет ее добрыми эмоциями. А это уже залог будущего наших новорожденных — того, что они вырастут здоровыми, крепкими, согретыми чувствами, столь важными в дальнейшей жизни», — отметил Олег Николаев.

Глава республики вместе с председателем Союза женщин Чувашии Натальей Николаевой вручил женщинам памятные фотоальбомы «Рожденный Героем» и медали «Чудо, рожденное Героем» — в рамках социального проекта «Дети защитников Отечества», который проходит и в других регионах страны. В альбомах — теплые снимки новорожденных и их семей при выписке из роддома. Теперь каждая семья участника СВО, где появился малыш, будет получать такой подарок. Олег Николаев поблагодарил авторов проекта: «Такие инициативы согревают сердца и делают нас сильнее и сплоченнее как общество. Именно с этого начинается будущее наших детей — здоровое, крепкое, наполненное добром».

«Каждая из вас несет особую, двойную ответственность: вы дали жизнь малышам и ожидаете возвращения своих мужей, отцов с надеждой и верой в Победу. Молитесь за родного вам человека, радуетесь первым улыбкам малышей, находите силы пережить тревоги, бессонницы и растить продолжение вашего героя, видеть в нем его черты, — обратилась к женщинам Наталья Николаева. — Пусть этот праздник станет для вас ярким символом надежды, веры и бесконечной любви».

За чашкой чая Олег Николаев пообщался с женами военнослужащих, выслушал, что их волнует, дал исчерпывающие ответы на вопросы. Ряд обращений взял под личный контроль — например, проблему с выделением земельного участка семье участника СВО. Он подчеркнул, что Правительство Чувашии делает все возможное для оказания всесторонней помощи. Ряд мер поддержки адресован именно молодым мамам — скажем, группы кратковременного пребывания малышей или пункты проката для новорожденных при комплексных центрах социального обслуживания населения. «Семьи наших защитников должны чувствовать надежную поддержку и заботу», — подытожил руководитель региона.

Заодно Глава Чувашии ознакомился в ГКБ № 1 с работой узконаправленных кабинетов по линии охраны женского здоровья. В частности, побывал в кабинете антенатальной охраны плода, открывшемся в 2023 году. Здесь обеспечивают своевременную диагностику пороков развития плода, профилактику акушерских осложнений, что крайне важно для снижения материнской смертности. За прошлый год только в этом кабинете проведено почти шесть тысяч исследований и свыше 3,3 тысячи — в первой половине 2025 года.

«Для меня важно встречаться с женщинами наших защитников — чтобы услышать их, поддержать и быть рядом в это непростое время», — написал в своем телеграм-канале Олег Николаев.

Обратная связь в неформальной атмосфере. Олег Николаев выслушал жен участников СВО и взял под контроль волнующие их вопросы. Фото cap.ru

Опубликовано: 9 июля 2025 г.


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