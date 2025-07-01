Гимн земледелию и любви к Родине

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Национальный праздник объединил всю страну.

Ярко, широко и звонко отметили в минувшее воскресенье в Москве Всечувашский Акатуй. С таким размахом древний праздник чувашей в честь окончания весенних полевых работ в столице нашей страны проводится уже в третий раз. В дружном хороводе он собирает не только представителей чувашского народа из многих регионов России, но и людей самых разных национальностей.

Как и в прошлом году, местом встречи гостей стала ВДНХ. Чувашская речь, музыка, народные инструменты, наряды — уже при входе в парк чувствовалась особая, теплая атмосфера. Открыло торжество зрелищное шествие, а затем земляки и все, кто пришел узнать больше о Чувашии и ее трудолюбивом народе, взявшись за руки, встали в огромный хоровод вокруг фонтана «Дружба народов». Круг объединил знакомых и незнакомых, говорящих на родном языке и тех, кто его ни разу не слышал, жителей республики и тех, кто давно покинул родные края, — всех связала любовь к малой родине.

К общему хороводу присоединился и Глава Чувашии Олег Николаев. Как позже написал он в своем телеграм-канале, в этом году Всечувашский Акатуй прошел в рамках фестиваля «Дружба народов» в Москве, и это очень символично: старинный праздник, оживший на улицах столицы, внес свой вклад в единство и многообразие России. «Чуваши — пятая по численности нация страны, и сегодня мы вновь продемонстрировали богатство своих традиций, языка и культуры», — сказал руководитель республики.

Для многих земляков, пришедших на Акатуй в Москве, чувашский праздник стал приветом из дома. Фото cap.ru

И пахари, и воины

В этом году Акатуй в Москве посвящен Году защитника Отечества в России и Году Победы и патриотизма в Чувашии. Еще до начала празднества по древнему чувашскому обычаю ниме прямо от Театра Российской армии представители республики снарядили очередную колонну с гуманитарной помощью для участников специальной военной операции.

Как рассказал полпред Чувашии при Президенте России — вице-премьер Алексей Ладыков, груз собрали выходцы из республики, которые сейчас живут в Москве и других регионах страны. В его составе — все, что очень нужно на передовой: надежные машины «Нивы» для бездорожья, дроны, тепловизоры, усилители сигнала и другое специализированное оборудование.

По словам Олега Николаева, технику закупили по запросам бойцов, и совсем скоро она придет им в помощь. «В наших традициях всегда объединяться и помогать друг другу в трудные времена. Наши бойцы на передовой особенно нуждаются в поддержке. Горжусь каждым, кто вносит свой вклад: кто собирает, кто помогает, кто просто не остается в стороне. Мы в тылу тоже держим строй, как наши предки. Спасибо всем за неравнодушие и поддержку. Парни, ждем вас домой! Победа будет за нами!» — напутствовал Олег Николаев.

Такую же гордость все, кто пришел на Акатуй, испытали, когда на сцену поднялся бравый военный, участник СВО, Герой России, подполковник Михаил Марцев. За подвиг и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Олег Николаев присвоил ему звание «Почетный гражданин Чувашской Республики».

Чувашский хоровод позвал в круг людей разных возрастов и национальностей. Фото cap.ru

 Михаил Николаевич родился в Чебоксарах в чувашской семье, прошел путь до командира батальона морской пехоты. С первых дней СВО он на передовой, а в августе 2024 года его батальон совершил тысячекилометровый марш, занял оборону в Курской области и проявил невероятную стойкость в боях. Благодаря грамотным действиям подполковника Марцева противнику, превосходящему численностью, не удалось прорвать оборону — технику и живую силу врага уничтожили, населенные пункты освободили.

«Олег Алексеевич, благодарю за присвоение высокой награды. Как сын чувашского народа, буду достойно носить звание почетного гражданина Чувашской Республики и приумножать славу республики. Мы все должны помнить, откуда родом, ведь взаимопомощь и поддержка друг друга особенно важны сегодня, когда в зоне специальной военной операции наши парни сражаются с фашизмом», — поблагодарил Михаил Марцев. Как подметил председатель Комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сотни лет чувашские мужчины сеют и собирают урожай, возводят заводы, а когда надо, и с оружием свою землю защищают.

Из Чувашии с любовью

О самобытности и душе чувашского народа лучше всех, пожалуй, рассказали песни, танцы и народное творчество. На площадках ВДНХ, кажется, не было и уголка, откуда не доносились бы звонкие чувашские мелодии.

В соревнованиях по национальной борьбе кĕрешӳ участвовали более 60 спортсменов. Фото cap.ru

Весь день на главной сцене праздника выступали народные ансамбли, артисты Чувашской государственной филармонии, любимые певцы и группы, а театральные коллективы разыгрывали сцены из народной жизни и вспоминали страницы истории республики.

Удивила Чувашия и своей кухней: на выставке-ярмарке чувашских производителей посетители с удовольствием приобретали местную продукцию, а в Доме российской кухни готовили и пробовали хуплу, какай шурпе, лепешки пашалу, угощались летними десертами с ягодами, шартаном и пастилой.

Собрала зрителей и традиционная борьба на поясах кĕрешӳ на «Поляне богатырей» — на турнир съехались сильнейшие спортсмены из Москвы, Московской, Ульяновской, Самарской областей, Республик Татарстан, Башкортостан, Дагестан и Карачаево-Черкесии. Соревнования прошли в четырех весовых категориях, в двух из них победили силачи из Чувашии — Давид Крысов (до 66 кг) и Станислав Никифоров (81 кг). В двух других — Рамзан Исаков (73 кг) и Саидмагомед Гаирбеков (свыше 100 кг) из Республики Дагестан.

«Это была красивая, эффектная и яркая демонстрация мужественности ребят из разных регионов Российской Федерации. Благодаря чувашской борьбе кĕрешӳ мы видим, как крепнет спортивная дружба. Благодарю организаторов и спортсменов, тренерский состав за полученные яркие эмоции!» — сказал Глава Чувашии Олег Николаев, вручая кубки и медали сильнейшим. Для спортсменов, к слову, этот турнир стал этапом отбора на вторые Всемирные игры национальных видов единоборств, которые пройдут в Чувашии осенью.

«Праздник удался!» — восхищались гости Акатуя в соцсетях.

Проведение Акатуя в Москве становится доброй традицией. Фото cap.ru

 

 

 

Опубликовано: 7 июля 2025 г.


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