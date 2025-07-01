Робот МТС поможет жителям Чувашии в вопросах транспортного обслуживания

Цифровая экосистема МТС внедрила автоматизированного голосового помощника МТС Exolve для ООО «Единая транспортная карта» (ЕТК) — оператора безналичной оплаты проезда в Чувашской Республике.

Робот МТС Exolve предоставляет клиентскую поддержку пассажирам и оперативно отвечает на их часто задаваемые вопросы. Это положительно сказывается на уровне сервиса и облегчает работу колл-центра, делая коммуникацию с клиентами быстрой и удобной. Раньше из-за высокой нагрузки на линии менеджеры не могли охватить весь объем запросов от клиентов, в результате чего возникали длительные очереди. Внедрение решения позволило увеличить эффективность обработки входящих звонков на 35% и повысить лояльность и доверие к компании.

«Богатый опыт МТС позволяет нам содействовать цифровой трансформации региона. Например, с помощью наших ИТ-решений на базе искусственного интеллекта, интернета вещей, видеонаблюдения и видеоаналитики, мы можем повысить эффективность промышленных и сельскохозяйственных предприятий Чувашии, а также способствовать развитию городской и транспортной инфраструктуры. Запуск голосового робота для ЕТК стал важным шагом в повышении эффективности коммуникаций с пользователями — он уже отвечает на важные вопросы по приобретению и обслуживанию транспортных карт. Уверена, жители Республики оценят удобство такого помощника», — отметила директор МТС в Чувашской Республике Нина Краснова.

«Благодаря внедрению робота наш колл-центр обрабатывает теперь больше звонков, чем раньше, что приводит к уменьшению времени ожидания для наших клиентов. Мы также отмечаем повышение уровня удовлетворенности пассажиров на 25%. Робот может работать круглосуточно без перерывов и выходных, благодаря чему затраты на обслуживание клиентов удалось сократить на 20%. С автоматизацией рутинных задач наши сотрудники могут сосредоточиться на более сложных и важных аспектах работы», — прокомментировал Артём Горбунов, исполнительный директор компании ЕТК.