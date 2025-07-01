Помогли построить дом

Двенадцать семей Чувашии благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий. Общий объем финансирования составил 34,6 млн рублей. Среди тех, кому выделена «матпомощь», — жители Канашского, Батыревского, Вурнарского, Комсомольского, Ибресинского, Моргаушского, Урмарского, Чебоксарского, Шемуршинского, Ядринского, Яльчикского и Янтиковского округов. Как сообщили в Минсельхозе Чувашии, все участники программы — с сельской пропиской и работают в агропромышленном комплексе, соцсфере или ветеринарных организациях, а это, к слову, обязательное условие для получения выплат. По данным ведомства, благодаря такой поддержке с 2020 года 191 семья получила возможность построить или купить себе жилье.