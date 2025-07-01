Пять муниципалитетов получат гранты

Олег Николаев подписал распоряжение о присуждении грантов муниципальным и городским округам республики по итогам 2024 года на общую сумму 50 млн рублей.

В числе получателей — Чебоксары (14 млн рублей), Канашский округ (12 млн рублей), Новочебоксарск (10 млн рублей), Чебоксарский округ (8 млн рублей) и Цивильский округ (6 млн рублей). Муниципалитеты смогут использовать полученные средства для привлечения инвестиций в основной капитал и развития экономического потенциала своих территорий.

Как мы уже сообщали, на заседании Кабинета министров республики принято решение расширить список критериев для присуждения грантов. В числе ключевых показателей — место муниципальных образований в рейтинге по итогам применения механизмов поддержки некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на решение социальных проблем. Также учитывалась доступность социальных услуг для населения.