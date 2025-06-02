28 июня — День молодежи

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Наша молодёжь — основа будущего и двигатель развития! Сегодня мы отмечаем праздник — символ энергии, смелых идей и огромного потенциала молодого поколения.

Дорогие друзья, ваша ответственная гражданская позиция, инициативность и любовь к Родине формируют будущее республики и страны.

Правительство Чувашии уделяет большое внимание всесторонней поддержке молодежи. Вы благотворно влияете на жизнь Чувашии: участвуете в волонтёрских проектах, реализуете стартапы, объединяете людей вокруг важных инициатив. Мы видим, как вы добиваетесь высоких результатов в учебе, науке, спорте, искусстве. Гордимся вашими успехами!

Спасибо за энергию и верность родной земле! Не останавливайтесь на достигнутом! Дерзайте! И все у вас получится! С Днем молодёжи!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев

Опубликовано: 28 июня 2025 г.


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