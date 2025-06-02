Решают проблемы на местах

В Ядрине прошел региональный форум «Народный депутат», организованный партией «Единая Россия». Обсуждалось решение местных задач с помощью партийных проектов, взаимодействие с жителями городов и сел. Состоялся обмен опытом.

Мероприятие организовали 24 июня, в День республики. Это важно и символично — в главный праздник Чувашии говорить о тех, кто понимает потребности людей, кто готов решать актуальные проблемы на местах, отметил Председатель Госсовета республики, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Леонид Черкесов.

На форуме был дан старт новому конкурсу «Народный депутат». Задача — определить и масштабировать успешные и эффективные практики, повысить качество работы с избирателями.