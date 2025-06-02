Место встречи регионов — Чебоксары

И заключают контракты, и презентуют продукцию

Постоянным спутником Чебоксарского экономического форума по традиции выступает межрегиональная выставка «Регионы — сотрудничество без границ». В этом году она проходит в столице Чувашии в 32-й раз, вновь объединив на одной площадке компании из разных отраслей.

Перед тем как отправиться на переговоры и деловые встречи в театр оперы и балета — главное место проведения ЧЭФ-2025, участники форума с интересом замедляли шаг у ярких выставочных стендов, развернувшихся на улице и в большом шатре перед зданием. Свои достижения, потенциал и перспективные проекты представили ведущие промышленные и коммерческие организации, банки, аграрные предприятия, вузы, крупные заводы и производства. Компанию чувашским лидерам в своих сферах составили представители Татарстана и Удмуртии, а всего в выставке приняли участие 34 экспонента. В прошлом году, как сообщили организаторы, участников было меньше — 24.

Еще издалека внимание привлекал обширный автопарк, занявший почти всю парковку перед театром: от мини-тракторов до огромных КамАЗов. А рядом — такие же машины, но в виде игрушек, для которых специально завезли горы чистейшего волжского песка. Миниатюрную версию грузового причала прямо у театра организовал Чебоксарский речной порт, чтобы каждый желающий смог почувствовать себя настоящим речником и поуправлять игрушечными самосвалами, экскаваторами и кранами. Сегодня, кстати, в последний день выставки, песок, как рассказали в гавани, можно унести с собой, чтобы подсыпать в песочницы у дома.

Привлечь внимание стараются и другие участники экспозиции. Как всегда, на выставке можно продегустировать местную продукцию, узнать, что выпускают наши предприятия и какие у них планы по дальнейшему развитию, приобрести на память изделия чувашских ремесленников.

Посетил павильоны и Глава Чувашии Олег Николаев. По словам руководителя республики, экспозиция — уникальная площадка для партнерства и развития. «Выставка демонстрирует, что наша промышленность развивается очень уверенно. Обходя экспозиции, отметил для себя конкретные проекты, которые уже в ближайшем будущем выведут нашу промышленность на новый уровень, обеспечат технологическое лидерство нашей страны», — написал Олег Николаев в своем телеграм-канале.