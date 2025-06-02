«Справедливая Россия» поддержала выдвижение Николаева на пост Главы Чувашии

Главная опора – люди

На расширенном съезде Совета регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» делегаты поддержали выдвижение Олега Алексеевича Николаева на пост Главы Чувашии.

Напомним, что 25 июня Олег Николаев подал документы в республиканскую Избирательную комиссию для участия в предвыборной гонке в роли самовыдвиженца.

Во время заседания члены регионального отделения партии единогласно поддержали нынешнего Главу Чувашии в качестве будущего кандидата на выборах.

По словам депутата Госдумы России, председателя совета республиканского отделения «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» Анатолия Аксакова, Олег Николаев является эффективным руководителем, который создал вокруг себя команду единомышленников, работающую для процветания родного края.

Во время своего выступления Олег Николаев подчеркнул, что благодаря комплексному подходу Чувашия добилась значительного прогресса в разных сферах – от экономики до спорта.

«Мы решаем задачи, с которыми к нам приходят обычные люди – ремонт дорог, строительство школ, больниц и другие. Всегда учитываем мнение жителей республики, – заявил Олег Николаев. – Мы восстановили промышленную мощь региона и дальше продолжим реализовывать масштабные проекты на территории республики. Чувашия готова помогать России в обеспечении технологического лидерства. Важно, чтобы каждый делал свой вклад в развитие Чувашии».

Решение руководителя региона одобрил Президиум партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ». Лидер политического объединения Сергей Миронов обратил внимание на глубокие знания специфики республики, а также на личностные качества потенциального кандидата.

«Олега Алексеевича я знаю много лет. Он надежный человек, который никогда не подводил и, уверен, не подведет и сейчас, – подчеркнул Сергей Миронов. – Сам он родом из Чувашии, знает людей, их проблемы и нужды. И люди его знают и доверяют – важный результат работы на посту Главы региона!».

Кроме того, Сергей Михайлович отметил, что особую роль играет поддержка нынешнего Главы региона со стороны Президента России Владимира Путина.

Здесь же Сергей Миронов подчеркнул, что за последние пять лет под руководством Олега Николаева республика заметно преобразилась в лучшую сторону. Также председатель партии выразил уверенность в будущем развитии региона. «Не сомневаюсь: под руководством Олега Николаева Чувашия сделает еще один большой шаг вперед. Он хорошо понимает, что значит жить по правде, по справедливости», – добавил Сергей Миронов.