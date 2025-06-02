В День памяти и скорби Олег Николаев возложил цветы к Вечному огню

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Каждый год 22 июня люди несут к Вечному огню цветы и венки. И неважно, Глава республики ты или обычный труженик, — этот скорбный день болью отзывается в каждом сердце. Фото Валерия Панфилова

В честь павших героев

В День памяти и скорби Глава Чувашии Олег Николаев возложил цветы к Вечному огню у монумента Воинской Славы в Чебоксарах. Церемония, посвященная 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны, традиционно объединила представителей органов власти, ветеранских организаций, депутатов, общественников, студентов и школьников и просто неравнодушных горожан.

«Горжусь тем, что чувашский народ внес огромный вклад в Великую Победу. 208 тысяч наших земляков ушли на фронт, и 106 тысяч из них не вернулись. В тылу женщины, старики и дети работали из последних сил, поддерживая армию, снабжая ее всем необходимым. Мы должны хранить историческую правду, передавать память о трагедии войны детям, внукам, правнукам, чтобы они знали истинную цену своей жизни, мира и свободы», — подчеркнул в своем выступлении Олег Николаев.

Напомнил руководитель региона и о другом священном долге — поддерживать современных защитников Отечества и их семьи, помогать тем, кто стоит на страже Родины. «Только вместе, плечом к плечу, мы сможем преодолеть любые испытания и обеспечить процветание Чувашии и всей России», — сказал Глава республики.

Опубликовано: 24 июня 2025 г.


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