В День памяти и скорби Олег Николаев возложил цветы к Вечному огню

В честь павших героев

В День памяти и скорби Глава Чувашии Олег Николаев возложил цветы к Вечному огню у монумента Воинской Славы в Чебоксарах. Церемония, посвященная 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны, традиционно объединила представителей органов власти, ветеранских организаций, депутатов, общественников, студентов и школьников и просто неравнодушных горожан.

«Горжусь тем, что чувашский народ внес огромный вклад в Великую Победу. 208 тысяч наших земляков ушли на фронт, и 106 тысяч из них не вернулись. В тылу женщины, старики и дети работали из последних сил, поддерживая армию, снабжая ее всем необходимым. Мы должны хранить историческую правду, передавать память о трагедии войны детям, внукам, правнукам, чтобы они знали истинную цену своей жизни, мира и свободы», — подчеркнул в своем выступлении Олег Николаев.

Напомнил руководитель региона и о другом священном долге — поддерживать современных защитников Отечества и их семьи, помогать тем, кто стоит на страже Родины. «Только вместе, плечом к плечу, мы сможем преодолеть любые испытания и обеспечить процветание Чувашии и всей России», — сказал Глава республики.