24 июня – День республики

Уважаемые жители Чувашии!

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с Днем Республики!

В этом году мы отмечаем знаменательную дату — 105-летие образования Чувашской автономии. 24 июня 1920 года был подписан декрет «Об Автономной Чувашской области», заложивший прочный фундамент для становления и развития республики в составе великой России.

Прошло более века, наполненного созидательным трудом, героическими свершениями и яркими достижениями разных поколений соотечественников. Наш народ через все испытания времени достойно пронес самобытную культуру, язык, традиции гостеприимства, трудолюбия и уважения к предкам. Мы по праву гордимся своей историей, выдающимися земляками — защитниками Отечества, неутомимыми тружениками, деятелями науки, культуры и спорта, прославившими Чувашию далеко за ее пределами.

Сегодня Чувашская Республика — это динамично развивающийся регион с сильным промышленным и аграрным потенциалом, богатым культурным наследием и огромным человеческим капиталом. Успехи в экономике, социальной сфере, образовании, здравоохранении и спорте — результат наших общих усилий, ежедневного самоотверженного труда жителей родной республики.

В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья и благополучия.

Пусть всегда звучит гордо и вдохновенно гимн нашей любимой Чувашии: «Тӑван ҫӗршыв, Тӑван ҫӗршыв, мухтав сана, юратнӑ ҫӗршыв»!

Председатель Государственного Совета Чувашской Республики

Леонид Черкесов