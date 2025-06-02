От рек — к морям. Большие перспективы

Для многих Волга — отдых у воды, красота природы. Но это еще и мощная «дорожная» артерия, по которой перемещаются самые разные грузы. Великая река — часть водной транспортной системы страны. О масштабных проектах для «Главной улицы России» на территории нашей республики корреспонденту газеты «Советская Чувашия» рассказал генеральный директор АО «Чебоксарский речной порт» Ванифатий Шайкин.

Развитие обсудили с министром

Объем речных грузоперевозок в России по итогам 2024 года составил 104,6 млн тонн. А до 2030-го они могут вырасти на 25-27%, сообщил во время своего визита в Чувашию в декабре прошлого года министр транспорта РФ Роман Старовойт. И это подтверждают страницы недавней истории — в конце 1980-х годов по рекам страны перевозилось порядка 600 млн тонн грузов за одну навигацию. Значит, можно?

«Нужно!» — уверен Ванифатий Васильевич. Он привел цифры по предприятию: общий объем грузоперевозок Чебоксарского речного порта в 2024 году составил около 7 млн тонн. С двух грузовых причалов реализовано свыше 1,8 млн тонн нерудных стройматериалов, а общая добыча песка с начала навигации составила более 3,3 млн тонн. И это не предел, если грамотно подходить к делу и планировать свое завтра.

Волжские волны доставляют до адресатов нефть, стройматериалы, камень, щебень, лес, металлы, зерно, корма, удобрения. Переплавлять по воде можно все, главное — умелая организация. А еще это экономнее по сравнению с железнодорожным и автомобильным транспортом. Речные перевозки востребованы там, где сосредоточены крупные города и промышленные центры, а значит, большая плотность населения и максимальная загруженность автомобильных и железных дорог. Суда могут «подставить плечо» смежным видам транспорта и снизить пиковые нагрузки на сухопутные трассы при их ремонте (такие работы выполняются летом, когда навигация в разгаре). А еще водный транспорт более экологичен. Так что интерес к водным артериям не праздный.

«С федеральным министром мы обсудили перспективы развития речных перевозок — как пассажирских, так и грузовых. Нам было что показать. Скоро приступим к реализации новой архитектурной концепции Речного бульвара. Существенно удлиним пассажирскую причальную стенку. Круизные лайнеры станут заходить к нам чаще. А местные жители обретут еще одно общественное пространство с современными объектами и волжскими панорамами. Поток туристов в Чувашию растет. Если в 2020-м столичная гавань приняла 213 теплоходов, то в 2024 году — 732, а это свыше ста трех с половиной тысяч человек. В этом году в Чувашии побывало уже больше речных туристов, чем за такое же время прошлого года. Но путешествие — это яркая сторона, отпуск, праздник. А грузовое судоходство — будни», — заметил Ванифатий Шайкин. Впрочем, и их можно наполнить свежими идеями.

Грузы должны вернуться на реку в значительно больших объемах, а Волга — стать точкой роста для республики и страны, считает генеральный директор. Этот вектор заложен в новом национальном проекте «Эффективная транспортная система». Вот и министр транспорта России отметил необходимость создания инфраструктуры для грузоперевозок речным транспортом. А в Чебоксарском речном порту — проекты уже на выходе.

Масштаб для грузовых причалов

Правый берег. Промышленная зона города Новочебоксарска. На территории существующего грузового причала — горы песка, щебня, гравия. Это склад под открытым небом. Есть и свободное, резервное место. «А если и оно заполнится?» — поинтересовалась я. «В таком случае отвозим груз вглубь территории на автотранспорте, что весьма накладно», — ответил гендиректор.

На первой линии всегда готовы к работе два портальных крана грузоподъемностью 16 тонн каждый. Еще один десятитонник установлен на второй линии. Причальная стенка длиной около 100 метров, пока к ней может пристать лишь одно судно. А ее высота — 14,8 метра. В нее можно заглянуть, оказывается! И увидеть швартовные тумбы. Их здесь три яруса на случай перепада воды, потому что летом уровень Волги ниже, а весной, в половодье — выше.

«С учетом того, что речные перевозки будут набирать обороты, планируем развивать этот грузовой терминал. Технические решения уже разработаны, — проинформировал Ванифатий Шайкин. — Так что существующий причал скоро ждет модернизация. Причальную стенку удлиним до 450 метров и сможем принимать до четырех судов одновременно. Закупим два портальных 40-тонных крана — специально для контейнерных перевозок и перевалки генеральных грузов прямо с воды. Таких в радиусе 400 километров пока нет. И это будет конкурентным преимуществом порта и республики в целом. Сейчас идет подготовка площадки. Активное строительство развернется здесь в 2026 году, а в навигацию 2027-го запустим обновленный объект с 450-метровой стенкой».

Карты намыва песка, склады, растворобетонный узел, дробильно-сортировочный комплекс — глядя на мастер-план, я смогла представить, где что разместится (хотя многое уже есть). А дальше — еще интереснее. В устье Цивиля построят современный грузовой терминал с причальной стенкой в 622 метра. На новой территории запроектирован участок цементооборота. В планах — работать с этим материалом уже в нынешнюю навигацию. Предусмотрен и склад металлопроката в ассортименте. На протяжении последних трех лет Чебоксарский речной порт работает с крупными производителями, в том числе принимает металл с «Северстали». Полученный опыт намерены масштабировать в рамках развития тримодального комплекса с охватом других регионов. Стоит цель — стать значимым логистическим хабом в Приволжском федеральном округе.

Будущий терминал окажется в тренде, поскольку ориентирован на наиболее популярный и эффективный способ транспортировки — контейнерные перевозки. Они составляют львиную долю в расчетном грузообороте — 3,4 млн тонн из общих 3,74 млн (остальное приходится на генеральные грузы — крупные партии штучного товара в упаковке). «Такую объемную тару можно применять многократно. Она удобна не только в пути, но и для временного хранения, механизированной погрузки и выгрузки, — объяснил Ванифатий Васильевич. — По данным Росморречфлота на март 2025 года, контейнерооборот в портах страны стабильно растет. Конечно, нужно подхватить такие грузопотоки».

Новый порт оснастят профильной инфраструктурой и техникой. Для перегрузки на причале предусмотрят три мощных портальных крана грузоподъемностью по 40 тонн. Хранение универсальных, рефрижераторных, груженых и порожних контейнеров предполагается на открытых площадках, а для их сбора или раскомплектации предназначен крытый склад. Там же будут храниться судовые партии тарно-штучных грузов. Потребуется вспомогательная техника — вилочные и фронтальные стреловые погрузчики, а также тягачи с полуприцепами.

«Для проектирования в качестве расчетных были взяты сухогрузы смешанного плавания, класса «река — море», — уточнил Ванифатий Шайкин. И разговор зашел об отечественном флоте для перевозки контейнеров. А ведь и правда — здесь важна не только логистика, но и специализированные суда. Сейчас многие из них — многоцелевые, ориентированные в первую очередь на массовые грузы. Условия речных и мелководных морских портов требуют создания именно контейнеровозов.

Помимо водного пути, к новому порту подойдут железнодорожная и автомобильная ветки. «Речные терминалы должны стать тримодальными, связать грузовые суда с вагонами и самосвалами — клиенту требуется доставка «от двери до двери», — ввел в курс дела руководитель Чебоксарского речного порта. И тут же заметил, что сегодня речные порты обеспечить этого зачастую не могут. Не все готовы к контейнерам — нет соответствующего оборудования.

В перспективы Чебоксарского речного порта заложен даже судостроительный завод. Речной флот изнашивается — надо его обновлять, ремонтировать. Концепция верфи, зонирование территории и расчеты уже есть.

Завершен «невидимый» этап проектирования. Зримые изменения не за горами. Столь серьезные преобразования в Новочебоксарске потребуют внушительных вложений. На первый этап (2025-2027 годы) уйдет 2,5 млрд рублей. А потом начнется вторая очередь по строительству грузового терминала и подъездных путей — железной и автодороги (2028-2032), на это необходимо не менее 9 млрд рублей. И к тому времени могут появиться новые партнеры, пойдут инвестиции. Бизнес заинтересуется изменениями, станет перестраивать логистику — а это дело небыстрое. «Всего на кардинальную трансформацию понадобятся следующие 5-7 лет. Нам в спину дышат города-миллионники — о таких перспективах многие только задумались. А мы фору взяли три с половиной года назад — и уже работаем в этом направлении, — рассказал Ванифатий Васильевич. — У Чувашии есть реальная возможность стать лидером речного бизнеса в Приволжском федеральном округе».

Север — Юг. Сквозное судоходство

Жизнь на Волге кипит благодаря сухогрузам, пассажирским судам, круизным лайнерам. Из Чебоксар в Казань и обратно курсируют скоростные «Валдаи» и «Метеоры» — весь путь между столицами Татарстана и Чувашии занимает три часа.

«В прошлом году запущен федеральный проект «Речные магистрали», нацеленный на увеличение пропускных способностей транспортного коридора «Север — Юг», разгрузку железных дорог и автотрасс, открытие новых туристических направлений и продвижение скоростных судов, — развил тему Ванифатий Шайкин. — Старт взят с Нижегородчины, Татарстана и Чувашии, поскольку в этих регионах пассажирский транспорт наиболее развит. Двенадцать маршрутов на «Метеорах» и «Валдаях» просубсидируют. Проект рассчитан до 2030 года и будет расширяться. Он предусматривает и развитие грузового судоходства».

Грядущие изменения в Чебоксарском речном порту не локальны. К этому придут и другие водные гавани, желающие развиваться в рамках международного транспортного коридора «Север — Юг». Единая глубоководная система европейской части России протяженностью в 6,5 тысячи километров объединяет судоходством бассейны Невы, Волги, Дона. Внутренние водные пути ведут к Балтийскому, Белому, Каспийскому, Азовскому и Черному морям. По данной траектории проходят свыше 70% всех речных грузов.

Сейчас на этом пути расшиваются два узких «горлышка». Реконструируется участок с малыми глубинами от Городца до Нижнего Новгорода, и строится Багаевский гидроузел в Ростовской области, чтобы устранить такую же проблему на реке Дон — на отрезке от Кочетовского гидроузла до города Аксай. Это тоже наряду с модернизацией портов позволит увеличить масштабы перевозок, в том числе международных, ведь Единая глубоководная система заработает в полном объеме. Будут созданы все условия для запуска линейного судоходства по реке и в версии «река — море».

«Когда в 2027 году введут в строй нижегородский узел, Чебоксарский речной порт получит выход на север, а с запуском ростовского участка в 2029 году — на юг. С Балтики и северных морей по воде к нам пойдут крупнотоннажные суда. Сейчас они разгружаются в Усть-Луге Ленинградской области, где расположен крупный логистический хаб. Дальше грузы перевозятся по железной дороге и на автотранспорте. На юге появится выход к Каспийскому, Азовскому и Черному морям. Это большие перспективы по грузам. Надо, чтобы чувашские предприятия внимательнее присмотрелись к Волге — заинтересовались логистикой, снабжением, реализацией. У речных перевозок есть будущее», — подчеркнул гендиректор речпорта.

И это видно на примере Китая. За сорок лет там была создана самая протяженная в мире сеть внутренних водных путей с крупными портами в ведущих регионах. Россия по этому показателю на втором месте — вполне сопоставимо. А вот ежегодный объем перевозок в Поднебесной — в разы больше, чем в нашей стране, речной грузооборот по рекам составляет более 8% от общего. В России — 1%. Есть куда стремиться.

Все больше волжских городов начинают понимать, что развитие этой сферы — задача огромной важности. К слову, на звание главного грузового хаба Волги претендует город Свияжск в Татарстане. Там запущен межрегиональный мультимодальный логистический центр. На серьезном уровне — даже в Совете Федерации! — обсуждается возможность зимней навигации на реках, входящих в Единую глубоководную систему, в том числе и на Волге.

Чебоксарский речной порт находится на актуальной волне и уверенно расширяет свои горизонты. «Смотреть в будущее — это ставить цели в настоящем и уверенно идти к ним, — подытожил генеральный директор. — Свои перспективы мы создаем сами».