Волны на зиму замрут, а работа — нет

Пассажирская навигация этого года завершилась. Знакомые глазу белые теплоходы, бороздящие Волгу, мы увидим теперь лишь в будущем году. Но грузовой флот по-прежнему в строю — его рабочий сезон вдвое больше, чем у пассажирских судов. С наступлением холодов речной транспорт начинает готовиться к следующему лету. В этот ответственный период нужно подготовить суда к консервации, обеспечить им оптимальные условия зимовки, провести необходимый ремонт. В Чебоксарском речном порту уже куют успех следующей навигации.

В Звенигово на «обновление» отправился двухпалубный прогулочный теплоход «Чувашия». Раз в пять лет каждое судно обязательно проходит слипование. По стапелям его поднимают из воды, чтобы осмотреть, выявить дефекты, определить фронт восстановительных работ. Под фокус внимания попадает все — корпус, донная арматура, валовые линии и гребные винты, двигатель, рулевое оборудование. К слову, многие чебоксарцы помнят этот теплоход под названием «Москва-225». Такое название он носил до 1993 года. Судно, вмещающее до 243 пассажиров, было построено в 1989 году в столице страны. Не одно поколение местных жителей курсировало на нем между волжскими берегами, отправлялось на речные прогулки. А в конце нынешнего летнего сезона теплоход «Чувашия» совершил еще и три трехчасовых тура. Пассажиры оценили, статистика сразу выдала положительный результат — в первый раз на борт поднялись 111 любителей водных путешествий, во второй — 117, а в третий — 150.

Со Звенигово Чувашию связывает сама история. Говорят, в числе первых жителей этого марийского города были чуваши из деревни Чекуры. Жителей правобережья приглашали сюда, чтобы охранять первые пароходы, которые с 1830-х годов устраивались на зимовку в удобном затоне. А через тридцать лет, в 1860 году, здесь появился судоремонтный завод общества «Дружина». Его первым промышленным изделием стал паровой котел — едва ли не первый тогда в Российской империи (до этого времени использовались импортные).

В молодой советской республике предприятие переименовали в «Красный волгарь», для подготовки кадров открыли ремесленное училище № 7. Несколько десятилетий Звениговский судостроительно-судоремонтный завод (ныне «Базис-Групп») носил имя уроженца Чувашии, Героя Советского Союза Сергея Бутякова. Он родился в деревне Нижнее Анчиково Чебоксарского уезда Казанской губернии (ныне — Козловский округ Чувашии), в 1935 году окончил то самое училище и работал в этом трудовом коллективе.

Со Звениговского речного техникума начался трудовой путь еще одного нашего известного земляка — уроженца деревни Тузи Мариинско-Посадского района, лауреата Государственной премии, капитана «ОТ-2055» Николая Вечеркина. Многие отучились за минувшие годы в профильном техникуме. И в этом нет ничего удивительного — на одной реке живем!

Для большинства людей Волга связана с отдыхом на воде, с путешествиями и с той особой атмосферой, которую можно почувствовать только на борту речного судна. Но для кого-то это — любимая работа. Восемнадцать лет работает в Чебоксарском речном порту Елена Волик. В бригаде под ее началом — трое мужчин-крановщиков. Все настоящие профессионалы. «Я пошла по стопам своего папы, Николая Ивановича Комарова, — рассказывает о себе Елена Николаевна. — На кран к нему поднималась с детства. И как только мне предложили пройти обучение, сразу согласилась. В 2007 году получила удостоверение машиниста портального крана».

В ведении Елены Волик, имеющей по своей специальности высший, шестой, разряд, — работы по подъему и перемещению самого разного груза. По реке приходят тяжелые баржи с инертными материалами, металлопрокатом. Свой тоннаж привозят и крупногабаритные машины. Становится под загрузку порожний водный или автотранспорт. Козловым краном она поднимает «Валдаи» на зимовку, а весной снова ставит их на воду. «Работы всегда много, это настоящая кардиотренировка, — улыбается Елена Николаевна. — Кабина на высоте 15 метров, до нее — 41 ступенька. Порой за день приходится подниматься-спускаться не один раз. Иногда приходится лезть и на стрелу — а это 50 метров». Делать надо все четко и оперативно, в хорошем ритме, чтобы не нарушать логистику грузовых перевозок. За навигацию перемещаются десятки, если не сотни тысяч тонн.

«Все новые крановщики, которые устраиваются на работу после обучения, приходят на стажировку ко мне. Я на правах старшего передаю им свои знания и опыт, рассказываю о всех тонкостях, о технике безопасности, — подчеркивает важность трудовой дисциплины и слаженности Елена Волик. — Профессия крановщика требует строгого соблюдения всех правил — мы работаем с тяжелым грузом и людьми». Гордятся своей жизнерадостной энергичной женой и мамой муж, 16-летняя дочь, 10-летний сын. Дети не упускают возможности рассказать о ее необычной профессии в школе. Бывали они и на грузовом причале, где работают причудливые краны, похожие на жирафов. Ну или на журавлей — так переводится с английского слово «кран» (crane).

«Я вижу, как из года в год увеличиваются пассажиропоток и объемы грузоперевозок по Волге. Очень приятно осознавать, что ни один метр дороги, ни один новый дом не был построен без моего участия: песок, ОПГС, гравий, щебень — все это выгружается портальным краном. Наша профессия очень важна в масштабах всей страны, ко всему этому мы причастны!» — увлеченно говорит Елена Николаевна. И я понимаю, что в каждой работе можно найти вдохновение, если она любимая. «Главное — делать свое дело с любовью и гордостью. Тогда все получится, — соглашается Елена Волик. — Крановщики видят мир с высоты птичьего полета. Знаете, какие панорамы открываются! Видишь всю мощь и величие Волги. Недаром у нас говорят: «Кто не знает высоты, тот не видел красоты».

