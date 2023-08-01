Трамвайчик к пляжу не причалит

Чебоксарский речной порт закрыл регулярное сообщение до Левобережного пляжа. Этим маршрутом за нынешний летний сезон воспользовались чуть более 30 тысяч пассажиров. По сравнению с прошлым годом это на 14 тыс. человек меньше — видимо, нынче выдалось не так много теплых и солнечных дней. Как отметили в столичной администрации, цены на билеты удалось сохранить приемлемыми благодаря тому, что часть затрат на речные пассажирские перевозки была компенсирована из бюджета столицы. Сумма поддержки в этом году составила 7 млн рублей. Пока речной порт оставил часовые прогулочные рейсы по Волге. Да и скоростные «Валдаи», по данным Минтранса Чувашии, продолжат работу до 10 сентября. В Казань судно на подводных крыльях отправляется ежедневно, прокатиться в Свияжск можно на выходных.