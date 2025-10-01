На Волге для судов всегда зелёный свет

В истории Чебоксарского речного порта открыта новая страница. Первого октября на грузовом причале в Новочебоксарске состоялся запуск терминала по приему и отгрузке цементной продукции. Для торжественной церемонии, собравшей сотрудников предприятия и почетных гостей, осень припасла удивительно погожий, солнечный и теплый денек.

Сейчас прилегающая к причальной стенке территория занимает около пяти гектаров (общая площадь грузового причала — свыше 42 гектаров). А в перспективе он сделает огромный шаг прямо к устью Цивиля и займет гораздо большую территорию. Грандиозные планы были представлены на огромном планшете во всю стену кирпичного здания. Появятся здесь и тримодальный центр, который объединит все пути доставки — по воде, рельсам, автодороге, и большой склад, в том числе под контейнерные грузы, и даже судоремонтный завод. Существующая площадка тоже преобразится и сможет принимать больше сухогрузов и других мощных судов благодаря 450-метровой причальной стенке (сейчас ее длина — 100 м), работы планируется начать уже в следующем году.

Доставка по воде дешевле, суда берут на борт большие объемы самых разных материалов, разгружая дорожную инфраструктуру. «Грузы приходят на крупных баржах и позволяют формировать определенный запас. Это действительно надежный и технологичный вид доставки продукции клиентам, — отметил Денис Назаров, директор по закупкам и логистике компании АО «ЦЕМРОС». — Очень приятно, что мы смогли реализовать такой проект во взаимодействии с Чебоксарским речным портом. Новый речной терминал будет снабжать потребителей Чувашской Республики и соседних регионов, в частности, Марий Эл. Это поистине уникальный объект, который раскрывает потенциал речных перевозок, возвращает грузопоток на нашу крупнейшую и самую знаменитую реку».

Всех, кто работает на Волге, добывает и перевозит грузы, развивая экономику страны, приветствовал генеральный директор Чебоксарского речного порта Ванифатий Шайкин. Более трех тысяч тонн цемента прибыли по воде на новочебоксарский грузовой причал из Ульяновской области, с Сенгилеевского завода, оснащенного водной отгрузкой. «Мы очень дорожим таким сотрудничеством, — подчеркнул Ванифатий Васильевич. — Для нас открытие цементного терминала — это еще один шаг на пути к созданию в Чувашии тримодального логистического центра. Он станет значимым хабом Поволжья». У речных перевозок — большое будущее. Развитие международного транспортного коридора «Север — Юг» сулит большие перспективы.

Открытие нового объекта — дополнительный стимул развития не только для речного порта, но и для различных отраслей, в первую очередь строительного и дорожного комплексов, для формирующейся Чебоксарской агломерации и республики в целом. В выигрыше останутся и соседние регионы. «Мы реально становимся ближе к потребителю — точка отгрузки перемещается к основным пунктам потребления», — пояснил директор Сенгилеевского завода — филиала АО «ЦЕМРОС» Ильдус Сагитов. Экономится время, а мощности отгрузки растут. Если одна машина перевозит 22-25 тонн, то баржа за раз доставляет более трех тысяч тонн. При этом грузовик будет ехать из Ульяновской области полдня, а из Новочебоксарска до местных компаний доедет примерно за час.

Новый объект является свидетельством успешной реализации амбициозных планов по развитию промышленности и торговли в Чувашии. Терминал по приему и отгрузке цемента рассчитан на перевалку до 50 тысяч тонн в год, и этой цифры планируется достичь к началу следующего навигационного сезона. А пока он действует в режиме тестовой эксплуатации. Установку обслуживает бригада из пяти человек.

Почетные гости нажали на символическую кнопку. Три, два, один — пуск! Мощный звук двигателя, ритм барабанов — терминал заработал! И это только начало. А о пассажирских перевозках, которыми тоже занимается Чебоксарский речной порт, напомнили присутствующим «Валдаи», обосновавшиеся здесь на зимовку. Будущим летом они вновь выйдут на межрегиональные маршруты в рамках федерального проекта «Речные магистрали».

С удовольствием посмотрели на эти современные скоростные суда ветераны речной отрасли, тоже приглашенные на торжественное мероприятие. Сегодняшний трудовой коллектив продолжает традиции, заложенные предшественниками, не забывает тех, кто стоял у истоков. Все причалы — существующие и проектные — станут именными. В пассажирском речном порту в Чебоксарах в этом году первый причал назвали в честь Кира Валентиновича Пасынкова, первого директора Чебоксарского речного порта. Так создается преемственность и рождается уверенность в будущем. Ветеранам было отрадно видеть, что Волга, с которой связана вся их жизнь, вновь набирает обороты в качестве мощной транспортной артерии. Они помнят, как, к примеру, в 1991 году Чебоксарский речной порт перерабатывал до 14 млн тонн грузов! С воодушевлением восприняло старшее поколение и большие планы родного предприятия, в становление которого в свое время оно вложило много сил. «Грузовой причал так преобразился! — поделилась Ирина Афанасьева. — Это замечательно, что мой Чебоксарский речной порт, в строительстве которого я участвовала, планирует масштабные проекты и уверенно смотрит вперед. Открываются большие перспективы».

Андрей Чеботок