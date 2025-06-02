24 июня — день республики

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашской Республики:

«Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с Днем Чувашии и 105-летием образования Чувашской автономии!

Чувашия — это дом, где живут люди разных национальностей, традиций и верований. Мы гордимся культурой и традициями народов нашей республики. Гордимся тем, что у нас ценят труд и гостеприимство, честь и доброту — качества, которые делают нас единым народом, на каком бы языке мы ни говорили. Сегодня мы продолжаем строить ту Чувашию, о которой мечтали наши предки: добрую, справедливую, процветающую. Где каждый человек будет услышан, где дети растут в любви к родному краю, а старшее поколение живет с достоинством и уважением. Пусть наша малая родина всегда будет мирной и счастливой. Пусть каждый из нас помнит: быть жителем Чувашии — это призвание. Это любовь. Это духовная связь с родной землей. С праздником, дорогие друзья! Уяв ячӗпе, юратнӑ Чӑваш Ен!»