Министры выехали с инспекцией

По поручению Главы Чувашии Олега Николаева члены республиканского Правительства провели совещания в Алатырском и Порецком муниципальных округах, где ведется строительство социально важных объектов.

Первой остановкой стало село Атрать. Здесь в рамках национального проекта «Демография» возводятся четырехэтажный спальный корпус и пищеблок дома-интерната. Работы стартовали в 2023 году.

«До конца года объект должен быть сдан в эксплуатацию. В настоящее время помимо работ ведется также уточнение проектно-сметной документации, соответственно приемка зависит от своевременности прохождения экспертизы. В итоге мы должны получить комфортные места для проживания 158 пожилых и инвалидов», — рассказала министр труда и социальной защиты Алена Елизарова. И.о. Председателя Правительства республики Сергей Артамонов дал ряд поручений администрации Алатырского округа и профильным министерствам. В частности, необходимо увеличить число разнорабочих на объекте, к контролю должны подключиться и депутаты. Минтруда совместно с Минстроем Чувашии необходимо разработать дорожную карту с указанием ответственных и рассмотреть вариант открытия регионального инцидента по объекту для анализа возможных рисков со стороны всех ведомств и выработки решений.

Правительственная комиссия также посетила село Чуварлеи, где в этом году начнется строительство школы на 300 мест, из республиканского бюджета на это выделено свыше 630 млн рублей. Действующему зданию учебного заведения уже больше века, и оно не отвечает современным требованиям.

«Подготовлена конкурсная документация. Ожидаем, что на следующей неделе будет объявлен аукцион. Строительство данного объекта согласно нормативным срокам — 24 месяца, соответственно сейчас в техзаданиях мы ставим срок завершения до 1 июня 2027 года», — рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ Владимир Максимов.

Участники совещания обратили внимание на благоустройство территории вокруг будущей школы, была затронута и тема безопасности дорожного движения. «Через село Чуварлеи проходит региональная автодорога «Чебоксары — Сурское». Еще в 2023 году разработан проект по обустройству данного участка с освещением, тротуарами», — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Петров. Он также заметил, что нужна будет корректировка проекта по тротуарной части и синхронизация с общим графиком работ.

А в Порецком ждут начала строительства скважин, насосной станции и 10 км водопровода. Благодаря этой инфраструктуре качественной питьевой водой будут обеспечены жители сразу нескольких сел. На новые сооружения выделено около 65 млн рублей. «Объект действительно важный, — прокомментировал в своем телеграм-канале Сергей Артамонов. — Если будут вопросы, что-то не предусмотрели, где-то идут заминки, будем решать на межведомственном уровне. Задача — сдать объект вовремя, обеспечить качественной водой более шести тысяч жителей».