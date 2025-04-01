За подписанный экспортный контракт — до миллиона рублей

Кешбэк за внешнюю торговлю

В 2024 году Чувашия экспортировала свою продукцию в 54 страны. Количество малых и средних компаний, занимающихся экспортом, увеличилось на 20%, а общий объем поддержанного экспорта достиг 13,1 млн долларов США. Эти результаты были озвучены на недавнем заседании Экспортного совета при Главе Чувашской Республики. По словам Олега Николаева, они подтверждают, что регион движется в правильном направлении.

Ориентированность на экспорт предполагает продвижение продукции и доказывает качество производимых в республике товаров и их востребованность среди зарубежных потребителей. «Рост экспорта радует, вдохновляет, и наша задача не тормозить эту динамику. Важно продолжать поддерживать наших экспортеров, поэтому мы вводим абсолютно новую меру поддержки — «экспортный кешбэк» для малого и среднего бизнеса. Мы должны также активно участвовать в формировании логистических хабов, которые будут централизованно решать вопросы экспорта», — заявил Олег Николаев.

Вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов назвал отрасли, где заметен существенный рост экспорта. Это промышленность (на 50%), агропромышленный комплекс (почти на 15%), медицинские услуги (на 80%).

Причем показатели в сфере здравоохранения высоки за счет так называемого медицинского туризма. Благодаря модернизации здравоохранения в республике с 2020 года почти вдвое увеличено количество предоставляемых медицинских услуг иностранным гражданам. Так, только в прошлом году к нам обратились 14500 человек, что свидетельствует о высоком доверии к региональным учреждениям.

Что касается «экспортного кешбэка», то сегодня по поручению Олега Николаева разрабатывается его механизм. Согласно предварительным условиям экспортеры смогут получить возврат до 5% от суммы экспортного контракта, заключенного в 2025 году, но не более 1 млн рублей. Субсидии будут предоставляться на конкурсной основе по итогам рассмотрения заявок.

«Проект нормативно-правового акта сейчас проходит финальные доработки в части определения порядка и условий предоставления кешбэка, в том числе с учетом мнения деловых кругов республики. Сейчас мы собираем от предпринимателей предложения и пожелания по данному направлению. Для небольших компаний это существенная поддержка», — пояснил Дмитрий Краснов.

Помимо этого, руководитель Минэкономразвития Чувашии анонсировал ряд мероприятий, связанных напрямую с выходом на экспортный рынок. В конце апреля делегация республики во главе с Олегом Николаевым посетит Узбекистан, где пройдет встреча с хокимом Кашкадарьинской области и запланированы двусторонние переговоры и организация B2B-встреч представителей бизнеса двух регионов. Ведущие предприятия республики также примут участие в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте. В мае представители Чувашии проведут ряд деловых встреч в рамках XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2025».