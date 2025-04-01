Стартовал третий этап капремонта дороги «Моргауши — Тораево — «Сура»

Дойдут до деревни Васькино

В Моргаушском и Ядринском муниципальных округах приступили к третьему этапу капитального ремонта автомобильной дороги «Моргауши — Тораево — «Сура», проводимого в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Предусмотрены восстановление и закрепление оси трассы, срезка кустарников и вырубка деревьев, устройство нового слоя дорожной одежды, укрепление обочин. Также предстоит ремонт железобетонных труб, установка металлического барьерного ограждения и 184 сигнальных столбиков. Дорожная разметка будет нанесена термопластиком с добавлением стеклошариков. Стоимость работ составляет 244,6 млн рублей, протяженность участка капремонта — 3,485 км. Планируемый срок завершения — четвертый квартал 2025 года.

Также в Моргаушском округе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжится ремонт автомобильной дороги «Тойгильдино — Паймурзино». Первые два этапа проходили в 2023 и 2024 годах. В этом сезоне строители продвинутся дальше — в сторону деревни Васькино, еще 2,49 км. Подрядчиком определено предприятие «Дортех». Администрация округа заключила контракт с организацией 4 апреля, объект должен быть сдан к 1 августа. На ремонтные работы направят почти 26,4 млн рублей.