Профилактическая работа спасает жизни

Глава Чувашии Олег Николаев провел рабочую встречу с руководителем Приволжского управления Ростехнадзора Азатом Мубаракшиным. Основными темами обсуждения стали промышленная безопасность и подготовка к завершению отопительного периода. Олег Николаев сообщил, что поручил ответственным лицам учесть прошлогодние сложности с паспортами готовности объектов и избежать их повторения. Азат Мубаракшин отметил положительную динамику: количество аварий на производственных объектах сократилось с 13 случаев в 2020 году до 1 в 2024-м, а число пострадавших — с 18 до 4 человек. Всего в Чувашии под надзором службы находятся 1266 опасных объектов, включая 11 объектов первого класса опасности.