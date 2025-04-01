Почти 7000 семей Чувашии улучшили жилищные условия благодаря поддержке Сбербанка

По итогам 2024 года Сбербанк проинвестировал в Чувашской Республике возведение 205 тысяч квадратных метров жилья в рамках 27 договоров с девелоперами на 10,4 млрд рублей. Кроме того, уже в 1 квартале 2025 года специалисты Чувашского отделения Сбербанка профинансировали строительство 54 тысяч квадратных метров жилья на общую сумму 3,2 млрд рублей.

Анастасия Трутнева, управляющий Чувашским отделением ПАО Сбербанк: «Строительство — одним из основных двигателей экономики Чувашской Республики. Благодаря развитию этой сферы удается пополнять налоговую базу региона и создавать новые рабочие места. Поэтому сейчас Сбербанку особенно важно предложить застройщикам и жителям республики удобные инструменты для покупки и возведения жилья. Банк стремится всесторонне поддержать рынок жилой недвижимости и помочь жителям Чувашии в улучшении жилищных условий»

Благодаря ипотечным кредитам Сбера, в прошлом году 6 тысяч семей Чувашии смогли улучшить свои жилищные условия, общая сумма выданных средств составила 18,8 млрд рублей. При этом с начала 2025 года при поддержке Сбербанка уже смогли справить новоселье более 800 семей, банк выдал клиентам 3,1 млрд рублей. Порядка 50% заявок на ипотеку клиенты подали, не выходя из дома благодаря сервису Домклик. Кроме того, сделать это можно как в офисах застройщиков, так агентств недвижимости – партнеров банка.