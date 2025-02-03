Столица Чувашии станет первой остановкой для нового туристического поезда «Волжский вояж»

Об этом сообщается в пресс-службе ОАО «РЖД». В Чебоксарах путешественники смогут посетить Музей истории трактора и узнать о традициях исконно чувашской свадьбы во время культурной программы в Чувашском драматическом театре имени К.В. Иванова. Затем поезд проследует в Марий Эл. В Йошкар-Оле гости прогуляются по набережной, попробуют национальные блюда. Финальная точка турне по приволжским городам — Нижний Новгород.

Увидеть в поездке больше интересных мест, поучаствовать в мастер-классах туристы смогут в рамках организованных экскурсий. Также вояжеры вправе запланировать культурную программу самостоятельно. По данным Минтранса Чувашии, первый рейс намечен на 24 апреля, отправится поезд из Москвы.