В Чебоксарах к 135-летию со дня рождения Константина Иванова откроется выставка

Сегодня, 7 февраля, в Литературном музее имени К.В. Иванова откроется выставка «Чăваш позийĕн çăлтăрĕ» (Звезда чувашской поэзии), посвященная 135-летию со дня рождения автора бессмертной «Нарспи». Организаторы попытались рассказать обо всех гранях его таланта: от фольклора до фотографии.

Как отмечают в Чувашском национальном музее, большинство соплеменников знает Константина Васильевича как поэта, классика чувашской литературы. Но подобно Ломоносову, Менделееву или Вернадскому он не ограничивался одной областью знаний. Этнограф, фольклорист, языковед, литератор, переводчик, педагог, художник, музыкант, фотограф, инженер — Константин Иванов одинаково талантлив во всем, чем бы ни занимался. Во многих сферах он вообще первый среди своего народа и везде добивался ощутимых результатов.

В соавторстве с Иваном Яковлевым писал «Первую книгу для чтения после букваря» на чувашском языке, оформлял первую иллюстрированную чувашскую книгу — «Букварь для чуваш с присоединением русской азбуки», работал над переводом Библии. Вместе с Федором Павловым мечтал о постановке оперы «Нарспи» и даже работал над либретто, делал наброски декораций. Благодаря увлечению Константина Иванова фотографией мы имеем снимки с видами наиболее значительных моментов из жизни Симбирской чувашской учительской школы. В Литературном музее экспонируется печатная машинка, разработанная и собственноручно сделанная Ивановым.

Основу экспозиции составляют иллюстрации и художественные работы самого Константина Иванова и студентов Чебоксарского художественного училища, педагогического университета имени И.Я. Яковлева. Также будут представлены живописные и графические работы художников Чувашии к поэме «Нарспи» из фондов Чувашского национального музея, в том числе ранее не выставлявшиеся полотна Петра Сизова и малоизвестные варианты иллюстрации к поэме Анатолия Миттова. Посетители увидят издания поэмы «Нарспи» разных лет и на разных языках мира. На экране будут демонстрироваться отрывки из телеспектакля Чувашского драматического театра и мюзикла «Нарспи».