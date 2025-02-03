Глава Чувашии Олег Николаев провел День правительства в Шумерлинском и Красночетайском округах

Выступая в Шумерле, руководитель региона остановился на оценке итогов работы муниципалитета за 2024 год.

По многим позициям они позитивные, но есть и нерешенные проблемы. О них говорил в своем докладе глава округа Эдуард Васильев.

В Красных Четаях руководитель республики также заострил внимание на неиспользуемых резервах. Доклад об итогах года и задачах на 2025 год представил глава округа Иван Михопаров. В Дне правительства участвовали руководители региональных министерств.

Подробности — в следующем номере «СЧ».