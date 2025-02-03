Глава Чувашии Олег Николаев провел День правительства в Шумерлинском и Красночетайском округах

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Выступая в Шумерле, руководитель региона остановился на оценке итогов работы муниципалитета за 2024 год.

По многим позициям они позитивные, но есть и нерешенные проблемы. О них говорил в своем докладе глава округа Эдуард Васильев.

В Красных Четаях руководитель республики также заострил внимание на неиспользуемых резервах. Доклад об итогах года и задачах на 2025 год представил глава округа Иван Михопаров. В Дне правительства участвовали руководители региональных министерств.

Подробности — в следующем номере «СЧ».

Опубликовано: 5 февраля 2025 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера
Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны
«Гордимся тем, что видим вас, можем взять за руки»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.