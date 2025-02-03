На выставке «Продэкспо» компании из Чувашии провели переговоры с зарубежными партнерами

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития, свою продукцию здесь экспонируют чебоксарская фабрика «Вавилон», компания «Смарт трейд Эм Пи Ти», крестьянско-фермерское хозяйство Светланы Михопаровой из Красночетайского округа.

«Несмотря на то что выставка только открылась, наш стенд привлекает большое внимание как посетителей, так и потенциальных покупателей. Компания «Вавилон» уже провела переговоры с партнерами из Китая», — отметил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов.

«Продэкспо» — крупнейшая международная выставка продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе, где принимают участие около 1800 компаний из России и 35 стран мира. Выставка проходит с 3 по 7 февраля в ЦВК «Экспоцентр» в Москве. Поездку на мероприятие для трех субъектов МСП организовал региональный Центр поддержки экспорта.