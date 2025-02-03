Птичьи фотосессии

Дарья и ее дочь Амалия — орнитологи-любители. В свободную минутку они берут в руки фотоаппараты и отправляются в Берендеевский лес или в другое не менее интересное место, где можно наблюдать за птицами и ловить уникальные кадры в объектив. Семейное хобби началось с Ботанического сада, когда Александровы впервые побывали на прогулке с орнитологом Александром Яковлевым. Впечатлений оказалось столько, что уже на следующий день мама с дочкой снова наведались в гости к пернатым.

Первый снимок в их семейной коллекции — это щегол с красным личиком. А за три года в ней собралось уже 195 видов птиц из трехсот, обитающих в Чувашии. С самого начала очень помогала платформа «INaturalist», куда они выкладывали свои находки и уточняли, какая на фото птица. Там можно разместить и голоса пернатых — аудиозапись тоже будет идентифицирована.

Зимой запечатлевать птиц несколько легче — нет листвы. Но в этом январе Александровы насчитали лишь несколько солнечных дней, а они нужны для хорошей съемки. Хотя зима необыкновенно теплая — такая, что у пернатых сбились ориентиры. В кадр попадают даже традиционно перелетные птицы. Кряквы на заливе удивления, конечно, уже не вызывают — они остаются зимовать не первый год, ведь их подкармливают горожане. А вот настоящее открытие, например, — это шилохвость и водяная курочка — камышница, которые тоже замечены у волжского берега.

В окрестностях речного порта удалось увидеть даже горихвостку-чернушку — совсем небывалое дело! Пожалуй, это ее первая зимовка в наших краях. А в районе Чебоксарской ГЭС «засветились» большие крохали, а также орланы-белохвосты (самая большая птица Чувашии, занесенная в Красную книгу). Там не замерзают полыньи, а в них можно разжиться рыбой.

В кадрах этой зимы есть средний пестрый дятел и черный дрозд. А в лесу рядом с домом в объектив попался дрозд-белобровик. «Этот вид нечасто встречается. Он у нас зимовал, получается», — размышляет Дарья. Уже вернулся из теплых краев красноголовый нырок. Многие птицы этой зимой возвращаются домой раньше — погода-то стоит мартовская.

Совсем недавно в доме Александровых гостил самый настоящий ястреб-перепелятник. У него было сломано крыло. Птицу поселили на балконе — холод пернатому полезен, ему же жить дальше в таких условиях. Лечить ястреба регулярно приезжала волонтер из Нижнего Новгорода. Выпустили поправившегося пациента на волю накануне Нового года — 31 декабря.

Я поинтересовалась кормушками — хоть и февраль, а все-таки еще зима. Обычно их развешивают в конце осени, ответили собеседники. С середины марта у птиц начнутся совсем другие заботы. Корма в природе станет больше, наступит время гнезд и скворечников. Ну а пригласить пернатых в «птичьи» столовые можно и сейчас, если очень хочется. Главное — составить правильное меню, в основе которого сырые подсолнечные семечки, несоленое сало, желуди, орехи (за исключением миндаля). С приходом весны количество корма нужно постепенно уменьшать.

«У нас в лесу есть кормушка. И на даче», — делится Амалия. Скоро ей исполнится десять лет. «А кем ты мечтаешь стать?» — спрашиваю я. «Орнитологом. Волонтером, — не раздумывая, говорит юная натуралистка. — Когда вырасту, хочу взять из реабилитационного центра «Воронье гнездо» подопечного. В этот центр приносят пострадавших птиц, а тех, кто уже не поднимется на крыло, отдают в хорошие руки. Им надо создать условия, обустроить вольер, чтобы птица не тосковала по небу».

«Правда, что вы узнаете птиц по голосам?» — уточняю я. «Не всех, конечно, и не всегда, — улыбается Дарья. — Но часто». Вот совсем недавно слышали весеннюю дробь малого пестрого дятла — она совсем другая, частая и нежная на слух. «А почему дома нет никого из вашей «пернатой» фотоколлекции?» — «Ну что вы, — в один голос говорят и мама, и дочь. — Птица должна много летать — это ее призвание».

Природы в доме на самом деле достаточно. Йоркширский терьер Бекки, две кошки — рыжая Рыжая и бело-серая Мося. В аквариуме плавают гуппи, сомики и креветки-вишни. Есть уголок для двух улиток-ахатин с домиками-конусами на спине. Светлая и темная, Янь и Инь. Чем же их кормить? «Огурчики, салатики, — посвящает меня в тонкости Амалия. — Они были маленькие, длиной в два сантиметра, сейчас выросли — уже пять-семь». Среди домашних растений у юной натуралистки есть любимое — глаука коника. Что дает общение с природой? «Это своего рода медитация. Возвращение к истокам, — говорит Дарья. — Отдых от потока нескончаемой информации, от телевидения, интернета. Телевизор мы почти не смотрим».

В столице Чувашии много кто живет из пернатых, включая знакомые всем виды. «В Чебоксарах голубей и воробьев я вижу реже, — замечает Амалия. — Чаще — синиц, ворон». А однажды внимательные Александровы заметили седого дятла, сидящего прямо на стене многоэтажки. Богата на «птичьи» впечатления территория близ биологических очистных сооружений в Новочебоксарске. Там сделаны многие уникальные фотографии: сороки, лебеди, нырки. И даже канареечный вьюрок — южный вид, в Чувашии его встретили впервые. Редкая птица и шилоклювка. В выгодном ракурсе удалось заснять гарншнепа — обычно он получается на снимках в виде летящей точки.

«Мелких пернатых очень много, — разводит руками Дарья. — Вот их различить сложно. Например, камышовок и пеночек — очень похожи. Разве что по пению определить». В семье их так и называют — МСПэшки (маленькие серые птички).

Орнитологи-любители напоминают, что скоро Всероссийская перепись воробьев. В этом году эколого-просветительская акция пройдет с 8 по 16 февраля. Регистрация на сайте мероприятия vorobey.nbud.ru, там откроется доступ для приема анкет с наблюдениями.

Не так давно в Чувашии подсчитали грачей, оставшихся на зимовку. Их число в республике уменьшается. Как правило, селятся эти птицы колониями. И я вспоминаю березы у Дома печати в Чебоксарах, где работаю. Сейчас их уже нет. А раньше деревья были увешаны грачиными гнездами, каждую весну птицы возвращались в них.

«А вы знаете, что черные аисты даже по наследству свои гнезда передают?» — удивляет меня в очередной раз Амалия.

Любители природы часто общаются с профессионалами. Продолжаются семейные прогулки по Ботаническому саду вместе со специалистами — с заместителем директора заповедника «Присурский» Наталией Панченко, членом Союза охраны птиц России Александром Яковлевым и другими. С удовольствием отправляются Александровы в экологические туры. В прошлом году в них даже москвичи участвовали — так обрадовались, когда увидели сплюшку! Собеседницы вспоминают, как вместе с Геннадием Исаковым, также членом Союза охраны птиц России, развешивали дуплянки. Большие — для серой неясыти, поминиатюрнее — для маленьких сов-сплюшек. И совы, оказывается, бывают самые разные. Например, коричневая лесная с желтыми клювом и глазами, как из народной сказки. Или полярная белая, как из фильма про Гарри Поттера.

В мире животных много интересного, и он благодарно открывает свои тайны, если с любовью и вниманием смотреть вокруг.