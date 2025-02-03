Пассажиры поездов проникнутся атмосферой города

Аудиоэкскурсии проекта «Вокзалы России» теперь доступны для пассажиров железнодорожного вокзала в Чебоксарах. Он также реализуется в Нижнем Новгороде, Казани, Кирове и Муроме.

Маршруты разрабатываются с участием историков. В творческую группу входят сценаристы, режиссеры и актеры. Все это позволяет слушателям проникнуться атмосферой города и открыть для себя неочевидные локации вокзальных комплексов России, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Так, в Чебоксарах слушатели познакомятся с уникальной архитектурой вокзала, воплощенной в фасаде с ризалитами, арочными окнами и куполом. Также будет рассказано о его работе в годы Великой Отечественной войны. А посетив уникальную этнографическую экспозицию, расположенную в здании, можно узнать о быте и традициях чувашского народа.

Напомним, экскурсионный проект «Вокзалы России» в 2024 году стал победителем премии «Лучшее для России. Развитие регионов» в номинации «Лучший проект по развитию туризма».