В Чувашском драмтеатре отметили 125-летие со дня рождения Петра Осипова

Наш Чехов

Когда у Антона Павловича спросили, как он все успевает, Чехов ответил: «Не будь у меня медицины, то я свои мысли едва ли отдавал бы литературе». С тех пор многие спорят, где же он достиг наибольших высот — в творчестве или лечебном деле… Чувашия может гордиться: у нас есть свой Чехов. Это — заслуженный врач России, заслуженный деятель искусств Чувашии, народный писатель Чувашии Петр Осипов. 125-летие со дня его рождения отметили на прошлой неделе в Чувашском академическом драматическом театре имени Константина Иванова.

В биографиях Антона Павловича и Петра Николаевича действительно много общего. Кроме того, что у Чехова тоже юбилейная дата (165 лет), оба родились в первый месяц года (один — 29 января, другой — 27 января), оба окончили медицинский факультет (один — в Москве, другой — в Казани), для обоих писательство было отдушиной в череде напряженных врачебных будней. Впрочем, есть еще одно, пожалуй, самое главное сходство: и тот, и другой оказали существенное влияние на развитие профессиональной отечественной сцены. И если чеховская «Чайка» стала отправной точкой в становлении Московского художественного театра, то Петр Осипов был одним из тех, кто положил начало национальному сценическому искусству.

В пьесе Александра Островского «Не так живи, как хочется», премьера которой состоялась в Казани в 1918 году и ознаменовала рождение Чувашского драматического театра, он сыграл роль кузнеца Еремки. Для того чтобы сделать содержание максимально близким к простым людям, действие драмы перенесли из Москвы в чувашское село, украсив народными песнями, танцами и обрядами, а актеров одели в национальные костюмы. До чего же правдиво смотрелся герой Петра Осипова в холщовых штанах, рубахе и лаптях из липового лыка! Вот уж и впрямь самый что ни на есть настоящий чувашский парень — веселый, задорный, первый на деревне.

Не менее убедителен был Петр Николаевич в комедии Дениса Фонвизина «Недоросль». Критики восклицали: «Очень хорошо передал Осипов образ глупого барского сынка. Пожалуй, Митрофанушку лучше и не сыграть. Как он двигается, как говорит! Если актеры будут и впредь так играть, чувашскую труппу не стыдно показать и в столице».

Также к наиболее крупным актерским работам Петра Осипова можно отнести Подколесина («Женитьба» Николая Гоголя) и Журдена («Мещанин во дворянстве» Жана-Батиста Мольера), Муромского («Свадьба Кречинского» Александра Сухово-Кобылина) и Дерюгина («Светит, да не греет» Александра Островского).

В нескольких спектаклях его партнером по сцене был сам Иоаким Максимов-Кошкинский, который настолько высоко ценил талант этого молодого актера и впоследствии режиссера с дипломом врача, что даже пригласил в свой фильм «Хура юпа» (Черный столб). Здесь Петр Осипов создал образ революционера Тевлета, сбегающего из царской тюрьмы в родное село в надежде найти убежище и вернуть возлюбленную. Однако все получается совсем не так, как он рассчитывал. Роковые обстоятельства толкают его на кровавое преступление против собственных односельчан, в результате чего мятежник погибает, а на въезде в деревню устанавливают черный столб — страшную метку, указывающую на то, что тут совершено убийство.

Глубокое понимание народного характера наложило отпечаток и на литературное творчество Петра Николаевича. Яркое тому подтверждение — драма «Кужар», названная в честь древнего языческого праздника, созвучного православной Троице. В этот день чуваши по традиции собирались на специальной поляне, чтобы отдохнуть после посевной и напитаться энергией солнца. Старики приносили жертву богу Кереметь, моля о благоприятной погоде, плодородии почвы и обильном урожае, парни присматривали себе невест и состязались в перетягивании каната, демонстрируя свою ловкость, удаль и богатырскую силу. Однако чем ярче в произведении показаны картины народных гуляний, тем острее воспринимается линия личных взаимоотношений главных героев — девушки Лизук, ее жениха Валькки и кулацкого сына Эрхипа, строящего козни против возлюбленных.

Что же касается пьесы «Айдар», еще одного знакового образца национальной драматургии, тут конфликт персонажей тоже разворачивается на фоне колоритных зарисовок чувашского быта. История трагической любви юноши Сендиера и его невесты Пинерби, ставшей жертвой жесткого кулака Айдара, награжденного императрицей Екатериной II за участие в подавлении повстанцев и возомнившего себя королем мира, щедро сдобрена песенным и танцевальным фольклором. Произведение было переведено на русский, татарский, мордовский и другие языки, став настоящим гимном национальному искусству.

В ТЕМУ

Наряду с главным режиссером Чувашского драматического театра в трудовой книжке кандидата медицинских наук Петра Осипова значатся такие высокие должности, как заведующий терапевтическим отделением и кардиоревматологическим центром, главный терапевт, главврач и министр здравоохранения. Петр Николаевич впервые в стране предложил метод исследования и терапии желудочных патологий гистамином, организовал первую в Чувашии клинико-диагностическую лабораторию при Чебоксарской городской больнице, внедрил экспресс-диагностику сыпного и брюшного тифов. Впервые в республике проводил переливание крови, использовал искусственный пневмоторакс при лечении больных туберкулезом и легочными нагноениями, применил лечение электроимпульсным током больных с мерцательной аритмией сердца, участвовал в ликвидации трахомы в республике. Он — один из основателей службы скорой медицинской помощи и первой многопрофильной поликлиники в Чебоксарах, где под его руководством вводился участково-территориальный метод обслуживания больных. Также Петр Осипов был преподавателем по классу скрипки в Чебоксарском музыкальном училище и Чебоксарской детской музыкальной школе № 1 имени Степана Максимова.

Фото из архива Чувашского драмтеатра