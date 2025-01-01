Тромболизис спасает жизни

Тромболитическая терапия — это процедура растворения тромба в артерии специальными препаратами. В Чувашии медики бригад скорой помощи активно применяют этот метод при остром инфаркте у пациентов.

Тромболизис предотвращает осложнения и помогает избежать летального исхода. В прошлом году выездные бригады проводили его 278 раз. Статистику этого года открыл пациент из села Батырево. У 33-летнего мужчины начались жгучие боли за грудиной. Снять их лекарствами не получилось. Родственник вызвал скорую помощь. Оказалось, острый инфаркт.

«С таким типом инфаркта как раз и показана тромболитическая терапия. Не теряя времени, мы выполнили пациенту необходимую процедуру. Максимальное время для ее проведения, когда можно предотвратить осложнения — 12 часов с момента начала боли», — рассказали фельдшеры Наталия Афанасьева и Татьяна Мышкина.

В стабильном состоянии мужчину доставили в Республиканскую клиническую больницу. В региональном сосудистом центре таким пациентам оказывают высокотехнологичную помощь — в просвет сосуда вставляется специальная конструкция, обеспечивающая нормальный кровоток по сосудам сердца. Сочетание двух методов лечения позволяет пациентам преодолеть кризис и в дальнейшем жить активно, соблюдая рекомендации врача.

В республике спасающим жизнь методом владеют все медики бригад скорой помощи. Этому они обучаются на выездных семинарах и мастер-классах.